GoNext lança fórum que conecta CEOs

Empresas familiares podem enfrentar desafios para manter uma longevidade sustentável de seus negócios. Isso acontece, principalmente, quando não há um bom processo de governança corporativa estabelecido. Neste caso, muitas delas optam por uma opção mais segura e qualificada: a contratação de um CEO não familiar. De acordo com Eduardo Valério, diretor-presidente da GoNext Governança & Sucessão, o número de famílias empresárias que buscam este caminho é crescente. Dos mais de 100 projetos na área já desenvolvidos pela GoNext, 65% das empresas possuem um CEO externo no comando. “A adoção destes executivos gera um aprendizado consistente sobre a separação das questões relativas aos aspectos familiares e aos de gestão. Contudo, a carga de responsabilidade adquirida pelo CEO que não pertence à família proprietária é enorme, pois ele precisa lidar com a pressão por resultados e pela manutenção de um relacionamento saudável com uma família que não é a dele”, avalia Valério. Para trabalhar estas questões e outras relativas a estes processos, a GoNext desenvolveu o CONNECT CEO, um fórum personalizado para executivos que ocupam o cargo máximo na gestão de uma empresa familiar, mas que não possuem parentesco com a família proprietária. Lançado no final de julho, terá na programação encontros mensais com os CEOs participantes e diversos executivos convidados para debater questões inerentes ao cargo.

Mercado Geek cresce e Curitiba terá um dos principais eventos da área no País

Curitiba irá receber nos dias 1 e 2 de setembro, no Expo Renault Barigui, o maior evento de tecnologia e cultura pop do Sul do Brasil, o Geek City, com produção da Seven Entretenimento, que tem como sócios os empresários Gian Zambon e Bruno Neves. O mercado geek vem crescendo no Brasil e Curitiba é um dos cenários de grande destaque. Ao todo, 58% dos geeks possuem entre 16 e 24 anos e 23%, entre 25 e 30 anos. O setor apresenta um público maduro e financeiramente independente com 26% de casados. O estudo da MindMiners não observa uma padronização quanto à classe social. Na classe B2, estão 34% dos geeks; na C1, 28%; e, na C2, 15%. A maioria deles (48%) concentram-se na região Sul e Sudeste do Brasil, enquanto 26% estão no Norte e Nordeste. No Geek City passarão por Curitiba grandes personalidades do entretenimento mundial, além de campeonatos de e-Sports, painéis com as principais distribuidoras de filmes. Em 2018, uma das novidades é a Galeria de Artistas, onde quadrinistas reconhecidos nacionalmente poderão apresentar seus trabalhos.

A Cattalini Terminais oferece pelo aniversário de Paranaguá o Hahanaguá, um divertido festival de humor na cidade.