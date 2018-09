Gosta de cultura e comida japonesa? Fim de semana tem Haru Matsuri em Curitiba

Da Redação Bem Paraná com assessoria

A comunidade nikkei continua em festa com os 110 anos da imigração japonesa no Brasil que torna a comemoração da chegada da primavera, no 28º Haru Matsuri - Festival da Primavera, ainda mais especial.

Neste ano, o palco do Haru Matsuri recebe, no sábado (dia 22) a partir das 11h, o 38º Gueinosai do Paraná - Festival de Artes Cênicas, promovido pela Aliança Cultural Brasil-Japão, com a participação de artistas de todo o Paraná.

No domingo (dia 23), acontece o Festival de Yosakoi Soran reunindo grupos da dança para apresentações e a realização de um grande workshop com a participação do público.

As atividades iniciam no sábado e domingo às 10h, para visitação dos estandes, bazares e da grandiosa praça de alimentação da gastronomia japonesa.

A cerimônia oficial de abertura do evento será no sábado às 13h.

O 28º Haru Matsuri também terá a tradicional exposição de Ikebanas e oficinas.

O Haru Matsuri - Festival da Primavera, comemora a chegada da estação das flores e agradece à natureza pelos dias prósperos.

Dias 22/09 e 23/09

Sábado das 10h às 20h

Domingo das 10h às 18h

EXPO BARIGUI

Ingresso: 7,00 ou

10,00 para os dois dias

(isento até 12 anos e acima de 60 anos)