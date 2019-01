Governador anuncia a criação de calendário turístico para o Litoral

AN-PR

O Litoral do Paraná vai ganhar um calendário turístico, que começará a ser elaborado pelo Governo do Estado ainda neste ano, após o Carnaval. O anúncio foi feito pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior, durante reunião com os prefeitos do Litoral, neste sábado (12), em Matinhos.

“Vamos fazer com que o turista passe o máximo de tempo no nosso Litoral, movimentando a economia e propiciando emprego e renda. Teremos eventos e atrações constantes para receber visitantes o ano todo”, disse Ratinho Junior. Ele também destacou que o Litoral precisa de investimentos e ressaltou a importância de todo espaço que oferte entretenimento. “Queremos, a partir do ano que vem, fazer parcerias para ampliar esses espaços e criar mais ambientes para os turistas terem um bom lazer no Litoral”, disse.

DIÁLOGO - Ratinho Júnior foi ao Litoral para acompanhar as ações do Governo do Estado na Operação Verão, nas áreas de segurança, esporte e cultura e conversar com os prefeitos sobre melhoria nos município.

Durante a reunião, realizada no Sesc de Caiobá, o governador ressaltou que o objetivo é fazer um governo próximo dos cidadãos e que para isso é fundamental a parceria com os prefeitos.

“Isso é necessário para que possamos, juntos, entender a realidade de cada município e colaborar com o desenvolvimento do Paraná”, afirmou Ratinho Júnior, citando que na semana passada se reuniu com prefeitos da região de Londrina, no Norte do Estado.

O vice-governador Darci Piana também participou da reunião com os prefeitos do Litoral e afirmou que o diálogo é uma forma de estreitar o relacionamento. “Isso vai ser bom para os prefeitos reivindicarem ações. Somente dessa forma que poderemos resolver os problemas do nosso Estado”, disse.

Segundo o prefeito de Matinhos, Rui Hauer Reichert, a expectativa com o atual Governo é a mais positiva possível. “É o primeiro governador que faz uma reunião com os prefeitos da nossa região logo após a posse”, afirmou.

Ele destacou também investimentos no município, como a obra da Avenida Juscelino Kubitschek, que vai iniciar neste começo do ano; a segunda etapa da revitalização da orla; a reforma do Pico de Matinhos, segundo ponto turístico mais visitado do Litoral com investimentos. “Temos ações em segurança pública, saúde, de limpeza pública e sem esse apoio nosso Litoral não seria o que é”, disse Hauer.

O prefeito de Antonina, José Paulo Vieira Azim, lembrou que o Litoral do Paraná tem características peculiares. “Aqui está concentrado o último remanescente de Mata Atlântica e é fundamental o apoio do Governo aos pequenos municípios como o nosso”.

Após o encontro com os prefeitos, o governador caminhou na Orla de Matinhos e participou do lançamento das atividades esportivas na Operação Verão Paraná, com o Jogo dos Atletas, na arena multiuso.

Além de Matinhos e Antonina também participaram reunião com o governador os prefeitos de Guaraqueçaba, Hayssan Colombes Zahoui; de Guaratuba, Roberto Cordeiro Justus; de Morretes, Osmair Costa Coelho; de Paranaguá, Marcelo Elias Roque, e de Pontal do Paraná, Marcos Fioravante.

PRESENÇAS – Acompanaharam o encontro o superintendente de Turismo, Hélio Wirbinski; os secretário da Fazenda, Renê Garcia Júnior, e do Desenvolvimento Urbano, João Carlos Ortega; o deputado estadual Alexandre Curi, o diretor presidente da Agência Paraná de Desenvolvimento, Eduardo Bekin; o diretor-geral da Sanepar no Litoral, Antonio Carlos Geraldi; o comandante do 8° Grupamento de Bombeiros e Comandante da Operação Verão, tenente coronel Gerson Gross.