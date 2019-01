Governador Romeu Zema visita hospital em Belo Horizonte e promete apoio a vítimas de Brumadinho

Folhapress

BRUMADINHO, MG (FOLHAPRESS) - O governador de Minas, Romeu Zema (Novo) esteve, no início da tarde deste domingo (27), no Hospital de pronto Socorro João XXIII, em Belo Horizonte, visitando os sobreviventes da barragem de Brumadinho.

Zema esteve com Alessandra Paulista, de 43 anos, resgatada na área da pousada Nova Instância, no Córrego do Feijão. Segundo sua sobrinha, Isabella Guimarães, de 28 anos, que acompanhou a visita, o governador prestou solidariedade e colocou o Estado à disposição das famílias.

Ele ouviu também as necessidades dos que estão sofrendo com a tragédia. "Minha tia fez um apelo ao governador de que não fique desamparada quando receber alta. Ela precisa de roupas e moradia, já que perdeu tudo", disse Isabella.

Ela afirmou que Zema prometeu toda assistência necessária, como um hotel onde sua tia possa ficar num primeiro momento e depois uma casa mobiliada. Segundo os familiares, Alessandra Paulista deve receber alta ainda nesta semana. O governador permaneceu no HPS por cerca de meia hora e deixou o local sem falar com a imprensa.