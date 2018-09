Governo anuncia reformas emergenciais no prédio histórico da Escola de Belas Artes

Da Redação Bem Paraná com assessoria

Os secretários estaduais da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Décio Sperandio; e da Cultura, João Luiz Fiani, anunciaram na quinta-feira (27) a realização de reformas emergenciais no prédio histórico da Escola de Música e Belas Artes do Paraná (Embap). O anúncio foi feito durante vistoria no prédio na Rua Emiliano Perneta, no centro de Curitiba.

A ação prevê o reparo no telhado, danificado pela ação da chuva e a instalação de tapumes para garantir a segurança dos pedestres e impedir invasões no prédio. Também serão elaborados estudos com o objetivo de restaurar de maneira integral o prédio.

Segundo o secretário da Cultura, João Luiz Fiani, de imediato serão tomadas algumas atitudes emergenciais para que o imóvel não sofra mais nenhum tipo de dano. “Em breve, vamos começar com a Secretaria do Ensino Superior, que é responsável pelo espaço, a reforma do prédio, e a Escola de Música e Belas Artes receberá a antiga sede reformada”, afirmou. “A Embap é muito importante para a construção da cultura e da arte do nosso Estado”, acrescentou Fiani.

O Câmpus I da Universidade Estadual do Paraná (Unespar), antes chamada de Embap, é um dos que oferta cursos de Licenciatura em Música, Superior de Instrumento, Superior de Canto, Composição e Regência, Licenciatura em Artes Visuais, Superior de Gravura, Superior de Pintura e Superior de Escultura, além de especializações e cursos de extensão em música abertos a comunidade externa. O campus conta com cerca de 1.200 alunos.

Para o diretor de câmpus da Embap, Marco Aurélio Koentopp, o prédio tem um valor histórico e cultural para o Paraná. “Diversos artistas renomados estudaram no prédio histórico. Era um espaço de aprendizado e de produção cultural muito completo”.

A ESCOLA - A Escola de Música e Belas Artes do Paraná é uma instituição estadual de ensino superior fundado em 1948 e reconhecido pelo Conselho Federal de Educação desde 1954.

Em outubro de 1949, por meio da Lei nº 259, a Assembleia Legislativa oficializou a Escola de Música e Belas Artes do Paraná que já estava em atividade desde 17 de Abril de 1948 na sua primeira sede, situada no nº 50 da Rua Emiliano Perneta, onde permaneceu por três anos.

Somente em 1951, a Embap passou para a sua sede oficial, o prédio de número 179 da mesma rua.

PRESENÇAS - Também participaram da reunião o diretor-geral da Secretaria da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Aroldo Messias de Melo Junior; o diretor-geral da Secretaria da Cultura, Jader Alves; a vice-diretora Solange Garcia Pitangueira; o arquiteto da Secretaria de Infraestrutura e Logística, Fernando Henrique Rodrigues Lobo; e o Inspetor de Obras, Jorge Sugamosto.