Governo divulga balanço de estragos provocados por temporal no Litoral

AN-PR

O secretário de Estado de Segurança Pública, Luiz Carbonell, esteve em Guaratuba, no Litoral do Paraná, nesta quinta-feira (17) para avaliar os estragos causados pelo temporal que atingiu a região na quarta-feira (16) e confirmar ações de apoio às pessoas afetadas.

Desde o primeiro momento, equipes do Corpo de Bombeiros e da Coordenação de Proteção e Defesa Civil trabalham no isolamento de áreas de risco e no atendimento da população local. Mais de 1000 metros de lonas foram distribuídos para cobrir cerca de 50 casas destelhadas em Guaratuba, Matinhos, Pontal do Paraná e Paranaguá. Cerca de 600 pessoas foram afetadas. “A situação está normalizada. Agora estamos fazendo estudos mais detalhados, em conjunto com as prefeituras, para verificar a necessidade de mais medidas”, afirmou o secretário Carbonell, logo após reunião com o prefeito Roberto Justus

DANOS - Só em Guaratuba, o Corpo de Bombeiros registrou destelhamentos de 19 casas, quatro escolas (duas municipais e duas estaduais), além do prédio da Companhia de Polícia Militar e em dois órgãos públicos. Por causa dos fortes ventos, cerca de dez embarcações também foram danificadas. O temporal também derrubou árvores e deixou 30 mil residências sem energia elétrica no município. A situação foi normalizada pelo Copel logo em seguida.

Para o prefeito, o Governo do Paraná foi rápido no atendimento. “Toda a equipe foi parceira e esteve de prontidão para auxiliar à população. Foi graças a esse trabalho em conjunto que conseguimos evitar situações piores”, afirmou Justus.

MUNICÍPIOS - Em Matinhos, o Corpo de Bombeiros registrou 21 destelhamentos e 15 quedas de árvores. Em Pontal do Paraná foram cinco destelhamentos e sete árvores arrancadas e, em Paranaguá, houve duas quedas de árvores e registro de destelhamento em uma residência. CLIMA - De acordo com o Simepar, há risco de temporal nesta quinta-feira nas regiões Sul e Norte do Litoral do Estado, com rajadas de ventos de aproximadamente 87 km/h, como as registadas ontem. Em Guaraqueçaba, pode chover granizo.