Governo e Opas discutem plano de saída de cubanos do Mais Médicos

Folhapress

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Representantes do Ministério da Saúde e da Opas (Organização Pan-Americana de Saúde) se reúnem nesta sexta-feira (16) para discutir o processo de saída dos médicos cubanos do Mais Médicos, um dos programas mais conhecidos na saúde, e a entrada de novos médicos brasileiros.

A medida ocorre após o governo de Cuba anunciar, na quarta-feira, que deixaria o programa. A decisão é atribuída a declarações do presidente eleito, Jair Bolsonaro (PSL), que questiona a qualificação dos médicos cubanos.

Bolsonaro também tem manifestado intenção de modificar o acordo, exigindo revalidação de diplomas e contratação individual.

Atualmente, de 16 mil médicos que atuam no Mais Médicos, 8.332 são cubanos. A saída preocupa municípios, que temem desassistência e uma espécie de "apagão médico", especialmente no Norte e Nordeste do país.

A previsão é que os médicos comecem a deixar o país no dia 25 deste mês e que a saída, feita de forma gradual, se estenda até 25 de dezembro.

Segundo membros do ministério, um edital para selecionar profissionais para as vagas seja publicado já na segunda-feira (19).

Em nota, a pasta informa que a inscrição e seleção dos novos médicos deve ser feita ainda no mês de novembro. Já o comparecimento aos municípios deve ocorrer logo após a seleção, informa.

Mesmo que consiga preencher todas as vagas abertas após a saída de médicos cubanos, possibilidade vista com desconfiança por especialistas, o Mais Médicos ainda deve continuar com um deficit de ao menos 2.091 profissionais nos próximos meses, conforme mostrou a Folha de S.Paulo nesta sexta.

O valor corresponde ao total de vagas abertas desde o início deste ano com a saída de médicos que encerraram os três anos de contrato para atuação no programa. De acordo com o ministério, ainda não há prazo para reposição.