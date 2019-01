Governo envia técnicos da Força Nacional do SUS até Brumadinho para prestar apoio às vítimas

Folhapress

BRUMADINHO, MG (FOLHAPRESS) - O Ministério da Saúde informou neste domingo (27) que está enviando técnicos da Força Nacional do SUS para prestar apoio psicológico às vítimas e parentes do rompimento das barragens em Brumadinho.

A informação é que as equipes vão atuar no acompanhamento do trauma dos afetados pelo desastre.

ABRIGO

A aposentada Neusa Ferreira teve que deixar às pressas suas casas em Córrego do Feijão. A Vale não providenciou hotel ou pousada e Neusa pretende ficar com outras 15 pessoas na casa de um amigo no distrito.