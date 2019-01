Governo federal prepara pacote de auxílio financeiro a vítimas de barragem em Brumadinho

Folhapress

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O presidente Jair Bolsonaro (PSL) prepara um pacote de medidas para prestar auxílio financeiro às vítimas do rompimento de barragem em Brumadinho, em Minas Gerais. A ideia é que o gabinete de crise, criado na semana passada pelo Palácio do Planalto, anuncie as iniciativas até a próxima quinta-feira (31).

No pacote em discussão, há a antecipação do saque do Bolsa Família para beneficiários do programa que foram afetados pela tragédia, medida que tem precedentes em casos de calamidade. O repasse seria viabilizado por meio de uma portaria editada pelo Ministério da Cidadania, responsável pelo programa social.

O governo federal também considera a liberação do saque das contas do FGTS e do PIS-Pasep para as vítimas do acidente. Isso seria realizado por meio da edição de uma medida provisória, que está em estudo tanto pela equipe política como econômica.

Para anunciar oficialmente as medidas, o Palácio do Planalto avalia o impacto das iniciativas e a forma como elas podem ser viabilizadas rapidamente.

O gabinete de crise avalia ainda a hipótese do Ministério da Justiça firmar um convênio com o governo de Minas Gerais para a liberação de recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública. A ideia é que o montante seja utilizado para ajudar no resgate e identificação das vítimas da tragédia.