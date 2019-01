Governo lista ações adotadas após o rompimento da barragem

Folhapress

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O Palácio do Planalto listou as medidas adotadas até o momento diante do rompimento da barragem em Brumadinho (MG).

O porta-voz da Presidência, general Otávio do Rêgo Barros, fez uma declaração à imprensa ressaltando os seguintes pontos:

- O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Sales, está em deslocamento para a região do acidente e deverá orientar a abertura de um gabinete que centralizará as informações a respeito das atividades realizadas.

- Estão em deslocamento equipes do Ibama, do Serviço Geológico do Brasil e da Agência Nacional de Mineração.

- O ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, e o secretário Nacional de Proteção e Defesa Civil chegam nesta sexta-feira à noite a Belo Horizonte para acompanhar e apoiar o trabalho das defesas civis locais, tendo como prioridade, neste momento, o socorro e assistência à população afetada.

- Equipes do Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres estão em permanente contato com representantes da prefeitura e governo do Estado para orientar nas primeiras ações de resgate às possíveis vítimas e demais necessidades emergenciais.

- A Agência Nacional de Águas realiza as seguintes atividades: coordena ações para a manutenção do abastecimento das cidades que captam água ao longo do Rio Paraopeba; monitora a onda de rejeitos e estima que poderá ser amortecida na Barragem da Usina Hidrelétrica do Retiro Baixo, a 220 km do local do rompimento.

- O Ministério da Defesa realiza as seguintes atividades: determinou que o Comando Militar do Leste, por meio da 4ª Região Militar, coordene das ações das Forças Armadas em apoio à Defesa Civil de Minas Gerais; disponibilizou três helicópteros de médio porte, equipados e com integrantes de cada Força Armada (Marinha, Exército e Aeronáutica), para atuar em operações de transporte, busca e resgate e permanecerão à disposição das operações na região atingida; analisa as imagens de satélite de alta resolução da área para fornecer dados sobre os impactos do acidente.