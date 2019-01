Governo tem rombo de R$ 120,3 bilhões em 2018, dado melhor que a meta

Folhapress

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Com melhora na arrecadação tributária e limitação dos gastos públicos, as contas do governo federal fecharam 2018 com um déficit primário de R$ 120,3 bilhões, deixando uma folga de R$ 38,7 bilhões em relação à meta de R$ 159 bilhões.

Apesar do rombo, o resultado -que compreende as contas do Tesouro, do BC (Banco Central) e da Previdência Social- é o melhor para o ano desde 2014.

A receita líquida fechou o ano com uma alta de 2,6% acima da inflação. A despesa total cresceu menos, uma alta real de 2% em relação ao ano anterior.

De acordo com o Tesouro, as contas do governo vêm sendo pressionadas pela ampliação dos gastos com Previdência. No ano passado, o déficit nessa conta foi de R$ 195 bilhões, o que limita os efeitos do ajuste fiscal.

"Todo esse esforço está sendo consumido pelos déficits crescentes e acentuados na Previdência, que têm retirado espaço para a realização de políticas sociais e de investimentos públicos", informou em nota.

Para 2019, a meta para o resultado primário é de um déficit de R$ 139 bilhões.

O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou, entretanto, que vai trabalhar para zerar o rombo neste ano. Entre as medidas preparadas para atingir esse objetivo, estão as privatizações de estatais e a aprovação de uma reforma da Previdência.