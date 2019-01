Governo vai criar calendário para beneficiar os 300 mil moradores do Litoral

Da Redação

O Litoral do Paraná vai ganhar um calendário turístico, que começará a ser elaborado pelo Governo do Estado ainda neste ano, após o Carnaval. O anúncio foi feito pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior, durante reunião com os prefeitos do Litoral, neste fim de semana, em Matinhos.

“Vamos fazer com que o turista passe o máximo de tempo no nosso Litoral, movimentando a economia e propiciando emprego e renda. Teremos eventos e atrações constantes para receber visitantes o ano todo”, disse Ratinho Junior.

Ele também destacou que o Litoral precisa de investimentos e ressaltou a importância de todo espaço que oferte entretenimento. “Queremos, a partir do ano que vem, fazer parcerias para ampliar esses espaços e criar mais ambientes para os turistas terem um bom lazer no Litoral”, disse.

Somadas as populações dos sete municípios do Litoral — Paranaguá, Matinhos, Guaratuba, Pontal do Paraná, Antonina, Morretes e Guaraqueçaba — são pouco menos de 300 mil habitantes que, em sua maioria, dependem prioritariamente da temporada de verão.

Domingo na praia

Mais um domingo de sol e calor no Litoral paranaense deixaram as praias lotadas. As temperaturas ficaram na casa dos 30°C e não choveu durante a tarde. A foto acima foi compartilhada por meio do Instagram pela Operação Verão Paraná.