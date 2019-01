Gracyanne Barbosa diz que chega a perder dois quilos a cada ensaio da União da Ilha

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Qual o segredo para aguentar o pique de um ensaio de uma escola de samba às vésperas do carnaval?

Segundo Gracyanne Barbosa, 35, rainha de bateria da União da Ilha, escola de samba do Rio de Janeiro, é preciso uma junção de uma boa alimentação, rotina maromba e muito samba no pé.

"Porque eu vou te falar: em cada ensaiozinho a gente perde uns dois quilos. Então dá até para comer umas besteirinhas de vez em quando", disse em entrevista ao RJTV, telejornal da Globo, nesta quarta-feira (30).

Mas, apesar do gasto, é preciso fazer musculação para ganhar massa muscular. "[Para isso] Tem que ir para academia carregar peso mesmo, não tem jeito", completou.

Neste ano, a União da Ilha desfilará com um enredo sobre os escritores cearenses Rachel de Queiroz e José de Alencar - "A peleja poética entre Rachel e Alencar no avarandado do céu".