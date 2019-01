Grande Curitiba tem alerta laranja para chuva nesta quinta. O que significa?

Da Redação Bem Paraná com sites

O site do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) traz alertas para eventos severos do clima. Para o Paraná nesta quinta-feira (24) o alerta é laranja, o que representa situação de 'perigo' para eventos climáticos. No caso, há a possibilidade de grande acumulado de chuva para a Grande Curitiba. O alerta vale até a manhã de sexta-feira (25).

Segundo o alerta há riscos potenciais para chuva entre 30 a 60 mm/h ou 50 a 100 mm/dia. "Risco também de alagamentos, deslizamentos de encostas, transbordamentos de rios, em cidades com tais áreas de risco", diz o alerta, que vale para a Região Metropolitana de Curitiba, Litoral paranaense, litoral catarinense, Grande Florianópolis e Sul de Santa Catarina.

Na página do Inmet os alertas vêm em quatro cores:

Verde - sem risco

Amarelo - perigo potencial

Laranja - perigo

Vermelho - grande perigo