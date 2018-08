Grande festa polonesa começa nesta sexta com gastronomia e atrações culturais

Da Redação Bem Paraná com assessoria

Para quem quiser aproveitar o final de semana e o Dia dos Pais com música, dança e gastronomia, começa nesta sexta-feira (10) e vai até domingo (12), na Sociedade Cultural Abranches, em Curitiba, a 2ª edição PolskaFest, que tem como objetivo valorizar a rica cultura polonesa e também iniciar os festejos para comemorar o SESQUICENTENÁRIO da imigração polonesa, que será em 2020. Neste ano, a festa acontece no bairro Abranches, que fica em uma das regiões de maior concentração de descendentes de poloneses do município de Curitiba.

A programação inicia nesta sexta, às 17h e vai até às 23h, e no sábado e domingo, tem início às 11h e encerra às 23h. Os visitantes poderão aproveitar diversas atrações gastronômicas e culturais voltadas para toda a família, curtindo momentos de descontração e lazer. A entrada é gratuita, mas quem quiser poderá doar um quilo de alimento, não perecível, que será destinado para entidades carentes.

O Salão da Sociedade Cultural Abranches receberá diversas atrações culturais, entre elas a exposição de artesanatos e fotografia promovida pela Casa da Cultura Polônia Brasil, apresentações de bandas e grupos folclóricos. Na parte gastronômica, haverá comidas típicas polonesas, de etnias convidadas, além de food trucks e cervejarias para agradar todos os paladares .



GRUPOS FOLCLÓRICOS E BANDAS

As principais atrações culturais ficam por conta das apresentações dos grupos folclóricos poloneses: Wawel (São José dos Pinhais-PR), Junak (Curitiba-PR), Hercílio (São Bento do Sul-SC) e Karolinka (São Mateus do Sul-PR). O público poderá acompanhar ainda os shows, com as bandas: Os Gaideski, Coração Nativo, Miguel Taborda & Cia e Banda Alkimia.

PRATOS TÍPICOS POLONESES E DE OUTRAS CULTURAS

O grande destaque do evento será o tradicional prato polonês pierogi, que será servido por pela pierogueria Pierogi do Miro. O prato terá os seguintes recheios: Ricota com batata, Frango com batata, Repolho com batata, Batata com temperos. Para acompanhar, o público poderá escolher os molhos: Calabresa (cebola, linguiça, bacon em cubinhos refogados na manteiga), Branco Bechamel (molho à base de leite, cremoso e delicado) e Champignon (molho à base de creme de leite com champignon refogado fresco).

Na parte gastronômica, terão ainda o Pirô na Batatinha, servindo Batata em Cone, a Aero Burguer, com opções de Hambúrguer, e a Phoenix com diversas opções em pasteis. A empresa Churros Divinos, de churros gourmet estará com o cardápio voltado para os doces, além da Cafeteria com Cucas com 10 opções de sabores.



AULA SHOW COM PRATOS POLONESES

Uma das novidades dessa edição do PolskaFest, serão as duas Aulas Show de receitas de pratos poloneses, que serão ministradas pelo Chef de Cozinha Diego Machalesky, de Joinville-SC. Ele estará na festa sábado e domingo, às 14h30. Serão três receitas por dia com os pratos: Zapiekanka (sanduiche), Barszcz Burakowy (caldo de beterraba), Golabki (charuto de repolho), Kotlet schabowy (carne de porco),Placki ziemniaczane (panqueca de batata) e Zurek (sopa centeio). As aulas serão gratuitas e terão duração em média de 1h30.

Elas terão o objetivo de difundir e apresentar receitas fáceis e baratas comenta o chef. “Os pratos que escolhi são receitas acessíveis, que vão um pouco além do tradicional polonês que conhecemos. Estarei lá orientando e tirando dúvidas para que os participantes possam saber que existem outros pratos, além do pierogi. Também distribuiremos um material com as receitas para que os participantes possam fazê-las em casa”, finaliza.

Na parte de bebidas, estarão as cervejarias de nome e sobrenome poloneses Wensky Bier e DUM, além da OAK Bier e mais duas convidadas, servindo opções para todos os paledares. O Cantinho da Vodka ficará por conta importada polonesa ZUBROWKA, aquela da graminha do bisão.

Missa em homenagem aos Pais

No dia 12 de agosto, comemorado o Dia dos Pais, haverá uma missa especial ministrada em homenagem aos patriarcas das famílias, às 10h30 na Igreja de Sant´Ana, que fica a poucos metros da Sociedade. A festa dará início a Semana da Família na Igreja (pois todos os dias até o próximo sábado(18), haverá uma atividade para as famílias à partir das 19h30).

Sobre a PolskaFest

A 1ª edição do evento foi realizada no município de Araucária em 2017, na região da antiga colônia Thomaz Coelho (Araucária, Contenda, Campo Largo, Lapa e entorno), para celebrar os 140 anos da imigração polonesa. E neste ano, é a vez da região Norte de Curitiba, que irá comemorar o SESQUICENTENÁRIO da imigração polonesa, em 2020 e já começa os preparativos para uma grande sequência de festas desta tão importante data.



SERVIÇO:

2ª Edição da PolskaFest Curitiba 2018

Data do evento: Dias 10, 11 e 12 de agosto de 2018.

Horário:

Dias 10 de agosto: 17h até 23h.

Dias 11 e 12 de agosto: 11h às 23h.

Local: Sociedade Cultural Abranches - Rua Mateus Leme, 5932.

Classificação: Livre.

Ingressos: Entrada gratuita.

Apoiadores: Casa da Cultura Polônia Brasil e Consulado Geral da Polônia.

Mais informações: 41 3356-8039, pelo e-mail:

[email protected] ou www.facebook.com/polskafest.

PROGRAMAÇÃO DA 2ª POLSKAFEST CURITIBA:

DIA 10 DE AGOSTO - SEXTA

17h - Abertura da casa

18h - Atividades de Palco, Exposição e gastronomia.

19:30 h - Abertura, Cônsul Geral da República da Polônia: Sr. Marek Makoski

20h - Miguel Taborda & Cia

DIA 11 DE AGOSTO - SÁBADO

11h - Almoço – Espaços Gastronômicos

14h30 - Aula Show de Gastronomia - Chef Diego Machalesky

16h00 Grupo Folclórico Hercílio – São Bento do Sul - SC

16h30 - Gincana de Palco - Prepare sua Criatividade!

17h- Grupo Folclórico WAWEL - São José dos Pinhais

17h30- OS GAIDESKI

18h30 - Grupo Folclórico KAROLINKA - São Mateus do Sul

19h - Grupo Folclórico JUNAK – Curitiba

20h - Banda ALKIMIA

21h- Banda CORAÇÃO NATIVO

DIA 12 DE AGOSTO – DOMINGO – DIA DOS PAIS

10h30 - MISSA – Dia dos Pais - Igreja de Sant´Ana

11h- Almoço - Espaços Gastronômicos

14h30 - Aula Show de Gastronomia - Chef Diego Machalesky

16h - Gincana de Palco - Venha divertir-se com o seu pai!

17h30 - Miguel Taborda & Cia