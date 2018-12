Gravações de 'Shippados' são suspensas após funcionário da equipe ser assassinado

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Protagonizado por com Tatá Werneck e Eduardo Sterblitch, as gravações da série "Shippados" foram suspensas nesta terça-feira (11) devido à morte de um funcionário da equipe. O eletricista Francis Ferreira de Souza foi assassinado na noite desta segunda (10) ao ser baleado quando chegava em sua casa, em Maricá, na região metropolitana do Rio de Janeiro.

De acordo com a Globo, Souza havia participado de um jantar com o colega de equipe, Carlos Niedson Faria Adel, que se feriu na perna e foi transferido para um hospital na capital fluminense. A Delegacia de Homicídios de São Gonçalo, segundo comunicado da Globo, investiga o crime.

Escrita por Alexandre Machado e Fernanda Young, "Shippados" é a nova série de humor da Globo produzida exclusivamente para GloboPlay, com previsão de estreia para o primeiro semestre de 2019. A sitcom tem ainda no elenco Clarice Falcão, Luis Lobianco, Júlia Rabello e Rafael Quiroga.

Em "Shippados", Rita (Tatá Werneck) é uma funcionária de um supermercado que está sempre em busca de um namorado através de um aplicativo de relacionamentos. Depois de um encontro ruim, ela conhece Enzo (Eduardo Sterblitch) e os dois descobrem que têm muitas coisas em comum, como o azar no amor.

Na série, diz Sterblitch, eles tentam conseguir parceiros via aplicativo de encontros e nunca dá certo. "Os personagens são muito autênticos, mas não conseguem se dar o direito com outras pessoas. Depois de um fracasso, eles resolvem processar o aplicativo juntos, porque os encontros deles não dão certo."

Tatá Werneck disse ainda que Rita é uma youtuber, que divide suas frustrações e angústias na internet. "Ela tem uma relação conturbada com a mãe. O pai dela sumiu e abandonou ela há anos. A Rita vai moldando a personalidade dela em função disso".

"Acho que a série vai atrair tanto o público jovem, que é o das séries, da internet e das mídias de todas as ordens, mas tem uma doçura e uma afetividade real concretizada nessas duplas, principalmente na de Enzo e Rita, porque é extremamente verdadeiro. A comédia tem ideologia, não é só gargalhada, há uma intenção por detrás quando a gente escreve", diz Young.

"Não é uma série de heróis, mas de anti-heróis, de pessoas fracassadas", completa Tatá Werneck. A diretor Patrícia Pedrosa afirmou que o elenco todo tem a característica de fluidez com o texto. "Nossa maior preocupação é mantê-lo. Todos os casais têm o improviso." Ela disse ainda que está tentando achar uma maneira de controlar os atores e recorda de uma cena em que, de tanto rir, Tatá acabou "toda mijada".

"Todo vez que eu rio sai muito resíduo do 'meu assoalho pélvico' durante a gravação. E vou deixando os rastros", brinca Tatá.