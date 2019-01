Grêmio confirma Klauss Câmara como novo executivo de futebol

Folhapress

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - O Grêmio confirmou, nesta quarta-feira (16), Klauss Câmara como seu novo gerente executivo de futebol.

O profissional se desligou do Sport e é aguardado em Porto Alegre ainda nesta semana. Ele chega para ocupar vaga deixada por André Zanotta no final de 2018.

A contratação estava por detalhes burocráticos, que foram superados ao longo desta terça-feira (15), em Recife.

No Sport ao longo de 2018, Câmara passou pelo Cruzeiro antes e tem no currículo trabalhos em Fluminense, Athletico-PR e Figueirense.

O nome de Câmara apareceu na lista de opções do clube gaúcho para o cargo remunerado no departamento de futebol, mas não era a primeira alternativa. Luis Vagner Vivian, supervisor da CBF, chegou a se reunir duas vezes com dirigentes do Grêmio e não houve acerto.

Câmara chegará em cenário muito parecido com o encarado por Zanotta no início de 2017. Egressos do Sport, ambos assumem o cargo com a temporada já em andamento e com reforços já contratados. Até aqui, o Grêmio já acertou com quatro novos atletas para 2019.

O cargo de diretor executivo de futebol do Grêmio tem passado por várias mãos nos últimos anos. Em 2013, foi reativado e ficou com Rui Costa, atualmente no Athletico-PR. Em 2016, Júnior Chávare assumiu interinamente após demissão de Costa em decorrência de eliminação nas oitavas de final da Libertadores. Em 2017, Zanotta entrou na função já com o ano em andamento e ficou no clube gaúcho até mês passado.