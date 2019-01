Grêmio dá voto de confiança a Luan e espera 'volta por cima' rápida

Folhapress

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - A decisão do Grêmio de não negociar Luan, depois de o nome dele aparecer na mesa de dirigentes de vários clubes brasileiros, tem uma simbologia. O clube gaúcho deu uma espécie de voto de confiança ao meia-atacante, peça-chave do time desde 2015.

A conversa que selou a permanência do camisa 7 foi em tom de esperança e promessa de bom rendimento.

Luan não joga desde 14 de outubro, por conta de fascite plantar e depois lesão muscular, mas abriu a pré-temporada já recuperado dos problemas clínicos.

Recentemente, o Grêmio demonstrou ao jogador sua dose de insatisfação com comportamento e rendimento em 2018. Antes, houve também manifestação interna no elenco sobre a postura de Luan no dia a dia e em alguns jogos. Os dirigentes ouviram do meia-atacante que a nova temporada será diferente.

"Ele se comprometeu", disse uma fonte ligada à direção do Grêmio.

Luan também fez questão de dizer ao Grêmio que não tem interesse em jogar por outro clube brasileiro. Uma transferência só é vista como viável se for para equipe do exterior.

A "volta por cima" é aguardada ainda no primeiro semestre, em partidas do Gauchão, Libertadores e nas primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro.

"A gente espera que ele volte a jogar o futebol que encantou todo mundo. Que ele possa se recuperar, deixar as lesões de lado para nos ajudar. Se vai aparecer alguma proposta ou não, depende do que ele faz no campo. A gente torce para ele voltar, não sentir mais nada no pé dele", disse Renato Gaúcho, técnico do Grêmio, sem entrar em detalhes maiores sobre o caso.

Aos 25 anos, Luan tem contrato com o Grêmio até o final de 2020. A estreia dele, bem como dos demais titulares, deve ocorrer em 2 de fevereiro, diante do Caxias. Partida válida pela quinta rodada do Campeonato Gaúcho.