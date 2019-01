Grêmio diz ainda buscar reforços, mas quer evitar 'loucuras'

Folhapress

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - O Grêmio não teme os adversários milionários, mas também não parou de contratar. O clube gaúcho quer fechar com, pelo menos, mais três reforços para 2019.

Em meio a essa busca por caras novas, a diretriz inegociável é: fugir de leilões, ou seja, disputa com outros clubes e não fazer loucuras financeiras para fechar negócios.

Zagueiro, lateral esquerdo e meia-atacante. A princípio, são esses os reforços que o Grêmio ainda quer anunciar para o restante da temporada. A lista pode crescer com mais um volante.

"É bem nítido que precisamos de número para alguns setores do time. Não adianta enfrentar a temporada com mais um nome que não brigue pela titularidade. Essa semana vamos trabalhar mais nesse sentido. Temos até março para fazer isso (buscar reforços). O tempo vai nos dizer o que é necessário", disse Romildo Bolzan Júnior, presidente do Grêmio.

As recentes contratações milionárias do Flamengo não farão o Grêmio mudar sua visão de mercado. A concorrência de Palmeiras e Cruzeiro idem. O clube gaúcho garante que seguirá fiel ao controle financeiro que tem norteado a gestão iniciada em 2015.

"Queremos nos qualificar, mas dentro de perspectiva de cumprimento. Não vamos arriscar, não vamos fazer loucuras. Nesse sentido, às vezes é melhor privilegiar o que tem por dentro", comentou Bolzan. "Temos que ter uma substituição consistente. Talvez mais volante, armador, atacante. Vamos ter tudo de uma vez só? Não, aos poucos. E talvez quem está aí dê boa resposta", acrescentou o presidente do Grêmio.

Para a zaga, o Grêmio sondou a situação de Luan Peres. Ex-Fluminense, ele atualmente está no Club Brugge, da Bélgica.

Para a lateral, os gaúchos tentaram Adriano, ex-Barcelona e de saída do Besiktas, e ainda tentam acordo com o Boca Juniors por Emmanuel Mas.

Já a função de meia é uma grande incógnita após Thiago Neves assinar renovação de contrato com o Cruzeiro.