Grêmio e Chapecoense se enfrentam no limite

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Grêmio e Chapecoense se enfrentam pela 35ª rodada do Brasileiro, neste domingo (18), às 19h, em Porto Alegre, no limite. O time gaúcho é o quarto colocado, o último dos que se classificam direto para a fase de grupos da Libertadores, com 59 pontos, enquanto a Chapecoense é a primeira dentro da zona do rebaixamento, com 37.

Para tentar garantir a vaga direta, o Grêmio nem descansou. Chegou na sexta da capital paulista, onde empatou com o São Paulo um dia antes, e treinou no mesmo dia.

Sem o atacante Luan, que novamente não treinou e não deve ter condições de jogo, o técnico Renato Gaúcho aguarda as avaliações do zagueiro Paulo Miranda e do volante Maicon, que deixaram o gramado do Morumbi com dores musculares.

Para o atacante Everton, enfrentar um time que luta contra o rebaixamento pode ser até mais difícil do que um time que está na disputa por título ou vaga na Libertadores.

“Se torna mais difícil, porque os caras vêm dando a vida. Esses três adversários que temos pela frente vão dar a vida contra a gente”, afirmou.

Na Chapecoense, Bruno Pacheco saiu com dores do jogo contra o Botafogo e é dúvida. O treinador Claudinei Oliveira não poderá contar com o volante Amaral, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, mas terá de volta Márcio Araújo, que cumpriu suspensão.

Para o treinador, o desgaste físico vem sendo o principal adversário da equipe catarinense nessa reta final de campeonato.

“A CBF não poderia colocar um time para jogar no sábado, outro na segunda e os dois se enfrentarem na quinta-feira. Quando nós saímos do jogo contra o Santos, o Botafogo já tinha 48h de descanso”, reclamou

Oliveira disse ainda que a Chapecoense pode surpreender em Porto Alegre, como fez com o Santos, e que com duas vitórias será possível escapar do rebaixamento.

GRÊMIO

Paulo Victor; Léo Moura, Geromel, Michel (Paulo Miranda) e Bruno Cortez; Cícero (Maicon), Matheus Henrique, Ramiro, Jean Pyerre e Everton; Jael.

T.: Renato Gaúcho

CHAPECOENSE

Jandrei, Eduardo, Douglas, Fabrício Bruno e Bruno Pacheco; Marcio Araújo, Eli Carlos, Canteros e Doffo; Wellington Paulista e Leandro Pereira.

T.: Claudinei Oliveira

Estádio: Arena do Grêmio, em Porto Alegre

Horário: 19h deste domingo

Juiz: Leonardo Bizzio Marinho (SP)