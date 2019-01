Grêmio e Inter revertem punição e terão torcida em jogos como visitante no Estadual

Folhapress

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - Grêmio e Internacional poderão levar seus torcedores para jogos fora de casa no Campeonato Gaúcho. Nesta quinta-feira (17), os clubes se reuniram com a FGF (Federação Gaúcha de Futebol) e analisaram a decisão do STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) que havia punido os rivais por incidentes em Gre-Nal do ano passado.

Ficou definido que somente as torcidas organizadas estão vetadas dos duelos de Grêmio e Inter como visitantes. Os ingressos serão comercializados apenas pelos mandantes das partidas do Estadual.

O Grêmio enfrenta o Novo Hamburgo e o Inter pega o São Luiz-RS na estreia do Gauchão. As duas partidas serão no domingo (20), em Novo Hamburgo e Ijuí, às 17h e às 19h (Brasília).

A decisão de liberar venda de ingresso para torcedores da dupla Gre-Nal foi chancelada pela FGF após análise do acórdão do STJD. Em outubro, o órgão puniu Grêmio e Inter com veto total de torcida para jogos como visitante no início do estadual de 2019. Durante reunião realizada nesta quinta, os advogados de Grêmio, Inter e FGF revisaram a decisão e encontraram elementos para permitir a comercialização das entradas.

O único veto que continua de pé e será respeitado é para a presença de torcidas organizadas por três rodadas.

A FGF irá orientar os clubes mandantes de todos os jogos contra Grêmio e Internacional. Será de responsabilidade do time da casa controlar a venda de ingressos.

A ideia também é evitar que haja problemas de segurança, com ingresso de torcedores visitantes identificados em setores da equipe da casa.