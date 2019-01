Grêmio goleia o EC São Bernardo e avança na Copinha

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Grêmio venceu o EC São Bernardo neste sábado (12), na cidade de Barueri, e continua em sua busca pela primeira conquista da Copa São Paulo de Futebol Júnior para o clube.

O time de Porto Alegre segue no campeonato após golear o EC São Bernardo pelo placar de 3 a 0.

Em jogo fraco entre as equipes, o primeiro gol do Grêmio só saiu no final do primeiro tempo com Da Silva, que ampliou o placar no início do segundo tempo. Rafinha marcou o terceiro e carimbou a vaga para a próxima fase da Copinha.

Agora, pela terceira fase da competição, o Grêmio enfrenta o alagoano CSA.

Em outro jogo da noite, o Coritiba derrotou o União Mogi, por 3 a 0, e também se mantém na disputa pelo título da Copa São Paulo de Futebol Júnior.

VEJA OS RESULTADOS DO DIA:

Atlético-MG* 2x1 Juventus

Audax* 1x1 Taboão da Serra (2x1 nos pênaltis)

Avaí 1x1 Água Santa* (1x2 nos pênaltis)

CSA* 1x1 Oeste (2x1 nos pênaltis)

Goiás 0x1 Volta Redonda*

Londrina 3x3 Fluminense* (3x4 nos pênaltis)

Manthiqueira* 2x2 Tubarão (3x2 nos pênaltis)

Portuguesa* 2x1 Nacional

Primavera* 1x1 Desportivo (2x1 nos pênaltis)

Red Bull Brasil* 1x1 Ituano (2x1 nos pênaltis)

São Caetano* 2x0 Flamengo/SP

*Classificados à próxima fase