Grêmio libera três e planeja retomar investimento por novas contratações

Folhapress

PORTO ALEGRE, RS (FOLHAPRESS) - O Grêmio contratou quatro reforços até aqui e não anuncia nenhuma cara nova desde 12 de janeiro, mas o mercado pode voltar a se aquecer no time. Nos últimos dias, o clube gaúcho liberou três atletas e abriu espaço no elenco para novas contratações. As buscas seguem focadas em mais um zagueiro e também podem render lateral e meia-atacante.

A direção tentou, nos últimos dias, alguns nomes e não conseguiu avançar. Luan Peres, ex-Fluminense, acabou não sendo liberado pelo Brugge, da Bélgica.

O empréstimo de Rafael Thyere ao Sport aumentou a necessidade quantitativa. Mesmo que o Grêmio tenha chamado Rodrigues, do time de transição, para treinar sob o comando de Renato, ainda existe a intenção de contratar mais um zagueiro.

"O Grêmio já colocou há tempos que procura um defensor. Vocês até comentaram um nome que o clube tentou, mas a negociação já está encerrada. Foi o Luan Peres. Com a saída do Thyere, vamos em busca de reposição", disse Alberto Guerra, diretor de futebol do Grêmio.

Além de Thyere, o Grêmio também emprestou Kaio ao Sport. O volante, que iniciou o Gauchão como meia aberto pela direita no time reserva, abre espaço para chegada de outro jogador que atue em mais de uma função. Por fim, a saída de Madson dá fôlego financeiro. O lateral direito foi cedido ao Athletico Paranaense, que vai arcar com o salário integral. Sem o custo mensal do ex-Vasco, o Grêmio pode procurar reforço com vencimentos até maiores - pela soma do que já tinha à disposição e a nova cifra livre na folha.

"Eu poderia dizer que a gente está procurando para defesa, meio-campo e ataque. Temos nomes, mas não é oportuno que a gente comente", desconversou Guerra. "Estamos atentos, mas não podemos sair contratando e trazer por trazer. Temos soluções no grupo, talvez não específicas, mas podem suprir eventualmente", completou.

As três saídas, de Rafael Thyere, Madson e Kaio, são o primeiro reflexo do início da temporada. As rodadas iniciais do Gauchão e os trabalhos de pré-temporada servirão como um filtro para aquilo que o Grêmio poderia utilizar ao longo do ano. Agora, sobrou espaço no grupo.

Até aqui, o Grêmio contratou Julio César, goleiro ex-Fluminense, Rômulo, volante emprestado pelo Flamengo, Walter Montoya, meia-atacante cedido pelo Cruz Azul-MEX e Felipe Vizeu, atacante da Udinese-ITA.