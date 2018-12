Grêmio retoma interesse e entra em disputa por Marquinhos Gabriel

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Grêmio negocia para ter Marquinhos Gabriel em 2019. O meia-atacante, emprestado pelo Corinthians ao Al Nasr, dos Emirados Árabes Unidos, também interessa ao Fluminense e ao Vasco. O fato de voltar ao Rio Grande do Sul é apontado como um trunfo gremista. As conversas estão em estágio avançado, mas também dependem da liberação dos árabes.

Aos 28 anos, Marquinhos Gabriel tem contrato com o Corinthians até julho de 2020.

A vontade de contratar Marquinhos Gabriel é antiga na Arena. O Grêmio já havia tentado acordo quando o meia-atacante foi destaque no Santos. O nome do jogador voltou à tona quando das conversas pela liberação de Ramiro ao Corinthians. Ali, o clube paulista tratava com o Fluminense por Sornoza e listou Marquinhos Gabriel como integrante da operação. O Grêmio demonstrou interesse e recebeu aval, mediante pagamento integral dos salários.

A negociação, contudo, depende do Al Nasr. O clube dos Emirados Árabes tem opção de compra e no empréstimo firmado com o Corinthians não há cláusula que obriga liberação antecipada. Cabe a Marquinhos Gabriel negociar com os xeques o retorno ao Brasil.

Revelado pelo Internacional, Marquinhos é natural de Selbach, no noroeste do Rio Grande do Sul. A chance de voltar ao estado natal e jogar a Libertadores pesam a favor do Grêmio.