Grêmio se acerta com Marquinhos Gabriel e aguarda saída do Al Nasr

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Marquinhos Gabriel tem boas chances de ser o primeiro reforço do Grêmio para 2019. O clube gaúcho já tem acerto com o meia-atacante e aval do Corinthians, mas aguarda a liberação por parte do Al Nasr. O time dos Emirados Árabes será procurado oficialmente para romper empréstimo antes do término do atual contrato, válido até julho do próximo ano.

Aos 28 anos, Marquinhos tem contrato com o Corinthians até metade de 2020.

O plano é procurar os dirigentes do Al Nasr com a vontade do Corinthians, dono dos direitos econômicos, por escrito e também com a intenção de Marquinhos Gabriel voltar ao Brasil.

Na primeira conversa pela volta antecipada, os xeques não se mostraram dispostos a ceder. O empréstimo entre Corinthians e Al Nasr não tem cláusula de retorno antes do prazo e para piorar, prevê valor para compra dos direitos do jogador. Ou seja, o Al Nasr pode até ativar o item do contrato e ter o jogador em definitivo agora. Ainda assim, existe otimismo em Porto Alegre com as tratativas.

A vontade do próprio jogador e presença na Libertadores de 2019 são os trunfos do Grêmio. Fluminense e Vasco também tentaram Marquinhos Gabriel nos últimos dias, mas estão fora do páreo. O retorno ao Brasil, a ser confirmado, está ligado apenas a chance de atuar em Porto Alegre.

Revelado pelo Internacional, com passagem por Avaí, Sport, Bahia, Palmeiras, Al-Nassr-ARA e Santos, ele é um antigo desejo do Grêmio. O nome voltou à tona durante conversa com o Corinthians pela liberação de Ramiro.

O Grêmio atrelou a liberação de Ramiro ao negócio por Marquinhos Gabriel. O Corinthians concordou e se comprometeu em buscar a liberação do Al Nasr. O clube gaúcho vai bancar 100% dos salários do meia-atacante durante empréstimo de um ano em Porto Alegre.