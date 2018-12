Grêmio vê grupo 'bom' na Libertadores, mas torce contra altitude e viagem longa

Folhapress

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - O Grêmio encarou como bom o sorteio que definiu seu caminho na Taça Libertadores de 2019. O clube gaúcho já sabe que enfrentará times com logística simples e condições normais, mas ainda pode receber adversário que levará a delegação a destino oposto: longínquo e com altitude. Por isso, a diretoria torce contra os bolivianos e venezuelanos que podem chegar ao grupo H.

Ao lado dos gremistas já estão Universidad Católica (CHI) e Rosario Central (ARG). O quarto integrante da chave, dono da vaga "G3", sairá de uma disputa entre quatro clubes na fase preliminar da Libertadores. "Ficou um grupo bom e forte", disse Romildo Bolzan Jr., presidente do Grêmio, à reportagem.

O chaveamento que dará vaga no grupo gremista já tem dois times confirmados: o Atlético Nacional (COL), que enfrentará o vencedor de La Guaira (VEN) x Real Garcilaso (PER), e o Libertad (PAR), que terá pela frente o dono da vaga "Bolívia 3" —disputada por Royal Pari, San José, Bolívar e The Strongest via Clausura.

Dos bolivianos, apenas o Pari, sediado em Santa Cruz de La Sierra, não atua na altitude. De resto, o grupo H pode passar pelas cidades de Oruro e La Paz, ambas a 3.700 m acima do nível do mar.

"O que se deve evitar, dentro do possível, são altitudes e deslocamentos muito longos, com logística complicada. Mas não podemos nos dar ao luxo de escolher adversário. Não dá para esconder que uma logística mais acessível e condições que não impactam seriam melhores. Vamos lá e vamos ver o que acontece", comentou Bolzan à Rádio Gaúcha.

"Não foi um grupo muito bom, mas ainda assim é um grupo bom. Não tem clubes tão bicho-papão? Vamos ver se conseguimos escapar da altitude", completou Deco Nascimento, diretor de futebol.

O La Guaira não reserva os efeitos da altitude, mas demandará logística bem específica caso chegue ao grupo gremista. O clube fundado em 2005 atua na cidade homônima, no município de Vargas, a 30 quilômetros de Caracas. A capital da Venezuela fica a mais de 4.800 quilômetros de Porto Alegre.

A estreia do Grêmio na Libertadores será no início de março. O clube gaúcho pretende usar uma partida em casa pelo torneio para realizar a inauguração da estátua de Renato Gaúcho.