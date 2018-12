Grife 'antissunga' mira areia nacional para cobrir corpo com estilo francês

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Brasileiros usam sunga, americanos, "speedo", mas são os franceses que dominam o look masculino de praia nos balneários ensolarados. De todas as etiquetas da riviera, a Vilebrequin, nascida em Saint-Tropez, convenceu banhistas de que elegância praiana é vestir shorts de lycra escovada com estampas elétricas e desenhos fofos.

Seu diretor, o francês Roland Herlory, é o responsável por levar ao mundo o toque francês da areia, um misto de "estilo, qualidade e conforto" que ele mesmo pratica desde que fez da ilha de Saint Barth, no Caribe, seu escritório e lar.

Após uma crise de gestão que tirou do país a Vile -como endinheirados dispostos a pagar centenas de reais num short chamam a etiqueta-, ela voltou ao Brasil no ano passado por meio do grupo Iretail, que administra Diane Von Furstenberg e Goyard.

Até 2020, uma segunda loja, no shopping Iguatemi, em São Paulo, será inaugurada. Antes, no próximo ano, a marca será um dos destaques da plataforma de ecommerce do grupo, o I 365, que abrigará as marcas mais quentes do JK Iguatemi.

É nesse contexto de retorno às areias brasileiras que Herlory quer colocar a estética antissunga nas praias, porque, para ele, ela não afronta a importância da moda praia brasileira para o país.

"Somos apenas convidados", diz. "É surpreendente como a praia faz parte do dia dia do país, principalmente no Rio, onde ela é parte fundamental da cultura. O que ofereço é um ponto de vista diferente, muito francês, admito, mas que muitos brasileiros preferem usar do que vestir sunga."

Existe uma mágica embutida na Vilebrequin que a tornou um ícone nas areias e nos cascalhos do Mediterrâneo.

A marca nasceu no pós-revolução cultural de 1968, uma época em que a sociedade europeia, quebrada, procurava um novo estilo de vida, mais relaxado e conectado ao sol, bem diferente da sobriedade parisiense ou londrina.

Os surfistas californianos e australianos vestiam macacões e shorts longos quando um jornalista esportivo, Fred Prysquel, apaixonado por uma mulher da Riviera Francesa e sem roupas adequadas ao clima do lugar, decidiu mandar fazer um modelo mais curto com tecidos africanos que tinha na mala.

O romance virou casamento, e o short, sucesso acachapante dos anos 1970 em diante e base para colaborações com artistas e celebridades. A última foi com a ONG Red, de Bono Vox, vocalista do U2, lançada para arrecadar fundos para o combate ao HIV, a malária e a tuberculose na África.

Por mais recatados que esses modelos pareçam hoje, Herlory acredita que eles ainda mantêm a aura de sedução que Prysquel queria criar para conquistar a garota. Ainda mais que a sunga? "É, eu sei, ela é sexy. Eu até tenho uma", ri o executivo.