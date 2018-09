Grupo apresenta temas medievais e tradição irlandesa no Música na BPP

Da redação

Temas medievais e canções tradicionais irlandesas formam o repertório do grupo Mandala Folk, atração de amanhã no projeto Música na Biblioteca. A partir das 17h30, no hall térreo da BPP, o quinteto apresenta uma série de releituras no estilo neofolk — marcado pela combinação de instrumentos típicos e modernos e por uma abordagem que passa pelo jazz e o rock. A entrada é gratuita.

Um dos destaques dos shows do Mandala Folk é a viela de roda (ou hurdy-grudy), instrumento de corda medieval tocado com uma manivela pelo músico Mateus Sokolowski — também responsável por banjo, bandolim e bouzouki (este último da família do alaúde).

Mestre em História pela UFPR, Sokolowski também é pesquisador e ministra oficinas e palestras sobre música antiga. Thomas Ozatski (violão, voz), Mateus Hoffman Favreto (baixo, voz), Guilherme Harder (bateria, voz), Pedro Rezende (flautas, voz) completam a formação do grupo, na ativa desde 2014.

SERVIÇO

Música na Biblioteca com Mandala Folk.

Quando: Data 28 (sexta-feira). às 17h30.

Onde: Hall térreo da Biblioteca Pública do Paraná - R. Cândido Lopes, 133, Centro — Curitiba – Paraná.

Quanto: Gratuito.

Mais informações: (41) 3221-4911.