Redação Barulho Curitiba

O grupo de k-pop Oh My Girl confirmou que virá a Curitiba no dia 31 de janeiro em turnê que passará também por São Paulo, Rio, e Porto Alegre. Formado em 2015, o septeto já lançou oito miniálbuns. "Remember Me" é o mais recente, saiu em setembro de 2018 e é para promover o novo trabalho que as garotas vêm para o Brasil.

