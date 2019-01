Grupo de pianistas tocará por 24 horas ininterruptas

SMCS

Vexations, a obra mais longa criada para piano, será executada 840 vezes, num período de 24 horas ininterruptas, na Oficina de Música de Curitiba. Serão 20 músicos que se revezarão para apresentar a composição do pianista francês Erik Satie no hall do Teatro Guaíra, desde às 19h30 deste sábado (26/1) até 19h30 do domingo (27/1).

Escrita em 1893, Vexations foi resgatada do esquecimento em 1949 por Henri Sauget, um amigo de Satie, e apresentada pela primeira vez em 1963 por John Cage, em Nova York.

Em 2018, o Coletivo Pianovero, com a direção musical de Vera Di Domênico, recriou a performance para executar a obra seguindo as instruções do compositor: tocar 840 vezes em sequência, “dentro de um grande silêncio e de uma imobilidade séria.”

Segundo Vera, a grande extensão da obra torna sua execução e audição um desafio, apesar da aparente simplicidade. “Acreditamos que tal repetitividade nos leva a refletir sobre o paradoxo da cultura contemporânea, que sobrevive tanto pela repetição obsessiva e plana de certos motivos como na renovação doentia de produtos para consumo”, disse.

Sobre a obra

Vexations é uma obra polêmica que tem interpretações estéticas e filosóficas diferentes. Muitas pessoas a veem como a maior e mais bem-sucedida peça de puro blefe de Satie. Outros a encaram como uma tentativa de usar o tédio para fins artísticos.

Satie era um místico, então talvez também seja possível analisar numerologicamente as 840 vezes que a obra é repetida.

Serviço: Vexations 840x

Local: Salão de Exposições do Teatro Guaíra – Curitiba

Data e horário: das 19h30 de sábado (26/1) às 19h30 de domingo (27/1)