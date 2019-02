Blog Plantão de Polícia

Um homem foi encontrado morto por volta das 2h30 deste sábado (2), na Rua Fernando de Barros, no bairro Alto da XV, em Curitiba, após uma briga de bar. O corpo foi encontrado com sinais de agressões e três facadas, no tórax e no braço em uma espécie de estacionamento gratuito.

