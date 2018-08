Grupo ZAP contrata mais de 60 colaboradores até o final de agosto, inclusive para Curitiba

Da Redação Bem Paraná com assessoria

O Grupo ZAP, principal empresa de tecnologia do setor imobiliário brasileiro, possui mais de 60 vagas aberta para diversas áreas e níveis de atuação, desde estágio até a gerência. As oportunidades são para os setores de marketing, tecnologia e produto, recursos humanos e comercial para as cidades de São Paulo, Curitiba, Porto Alegre, Marília e Presidente Prudente. O processo seletivo será intensificado e a companhia projeta completar as vagas até o final de agosto.

Entre as vagas de destaque estão Gerente de Produto, Coordenador de Branding, Estágio de Gente & Gestão, Engenheira (o) Mobile - iOS, Consultora (o) de Vendas e Supervisora de Atendimento Júnior. Para o Gerente de Gente e Gestão do Grupo ZAP, Rafael Oliveira, a companhia busca por pessoas que se identifiquem com os princípios estabelecidos e desejem vivenciá-los intensamente dentro da rotina. “Dentro do Grupo ZAP temos como base a entrega de resultados, cabeça de dono e de estarmos juntos em todos os momentos. Acreditamos que esses pilares fazem equipes mais fortes e uma empresa que transformará o mercado com inovação e tecnologias diferentes do comum”, detalha.

Para se candidatar e visualizar todas as vagas disponíveis, os profissionais devem acessar a página de carreira do grupo, selecionar a área que deseja, escolher a vaga com a qual mais se identifica e se preparar para um processo de seleção dinâmico e que ressalta as as qualidades pessoais e técnicas profissionais.

Sobre o Grupo ZAP

O Grupo ZAP nasceu da fusão dos portais ZAP e Viva Real - líderes nacionais do mercado imobiliário. A nova empresa, que continua a fazer parte do Grupo Globo, é muito mais que classificados de imóveis. Ela oferece uma solução completa para todo o segmento de imóveis, por meio de suas ofertas de produtos, inteligência de dados, serviços e informações de credibilidade que geram ganhos e decisões mais precisas para quem está envolvido no processo.