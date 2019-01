Nilton Saciotti | saciotti@hotmail.com

A Nissan confirmou a produção em série do Nissan GT-R50 by Italdesign, abrindo oficialmente os pedidos para a edição limitada de apenas 50 unidades da mais nova expressão do ícone Nissan GT-R. O design do modelo é praticamente o mesmo exibido pelo protótipo, que foi visto pela primeira vez em julho, durante o Festival de Velocidade de Goodwood, na Inglaterra. Tunado pela NISMO para entregar 720 cavalos, o Nissan GT-R by Italdesign será comercializado a partir de 990 mil euros, sem impostos e opcionais.

Operação verão

O Detran PR realiza ações educativas durante a Operação verão 2019 no litoral paranaense e oeste do estado até o dia 24 de fevereiro. Serão atividades educativas relacionadas à trânsito com brincadeiras para crianças e adultos. AS ações acontecem de quinta à domingo entre às 15h e 19h. Em Caiobá, a tenda foca montada na praia Brava e em Santa Helena a praia artificial. Nos bares a campanha “Se liga no trânsito - Se beber não dirija”, busca conscientizar de maneira preventiva, sobre os riscos de beber e dirigir.