Guairão receberá o Musical 'Tommy' baseado na ópera rock do The Who

Da Redação Bem Paraná com assessoria

O musical de grande sucesso, Tommy", que é baseado na ópera rock do The Who, desembarca em Curitiba no dia 23 de março de 2019, no grande auditório do Teatro Guaíra. O espetáculo que conta com todos os personagens do filme, originalmente dirigido por Ken Russel, mescla músicos, vocalistas e atores profissionais, reconhecidos no cenário mundial. O filme é trazido à vida no palco, com projeções, imagens emocionantes e uma iluminação incomparável, com cada membro do elenco e todos os músicos envolvidos para uma apresentação impecável, feita atentamente para trazer esta obra-prima profissionalmente para espectadores de todo o mundo. O show que estará em turnê pelo país em março de 2019, passará ainda pelas cidades de Belo Horizonte, Brasília, Florianópolis, Porto Alegre, Rio de Janeiro e São Paulo. Outros países da América Latina como Chile, Paraguai e Peru também poderão se emocionar com o musical. Os ingressos podem ser adquiridos pelo site do Disk Ingressos.

A produção “The Who's Tommy Ao Vivo” apresenta uma performance estimulante que é atemporal em seu conceito juvenil, dando ao show um apelo que atravessa gerações, motivo que o tornou um grande sucesso em todo o mundo. Dirigido e produzido pelo conceituado diretor Alan Veste, este show traz uma banda de rock poderosa, formada por oito músicos conceituados no cenário mundial, o que permite que o público capture toda a emoção e a experiência do disco Tommy ao vivo.

O musical apresenta seu elenco completo: Tommy (Gary Brown), Tio Ernie (Howard Minns), Primo Kevin (Stuart Raphel), O Pastor (Terry O'Shea), a Acid Queen (Joanna Male), O Padrasto,Frank Hobbs (Mark Lacey), a Mãe, Nora Walker (Joanna Male), Enfermeira (Roxanne Male) e o jovem Tommy (Sam Darker). O espetáculo incluirá multimídia, projeções e um incrível show de luzes, com aproximadamente três horas de duração.

Tommy, o álbum

Baseado no icônico álbum conceitual de rock de 1969, The Who's Tommy, composto principalmente pelo guitarrista Pete Townshend, é uma história emocionante de esperança, cura e espírito humano. A história do garoto que joga Pinball (comparado aos nossos games de hoje) surdo, mudo e cego que triunfa sobre suas adversidades inspirou o público por mais de 40 anos.

Depois de testemunhar o assassinato acidental do seu pai, piloto da forca aérea britânica, que havia sumido durante a guerra, pelo amante de sua mãe, que mais tarde veio a se tornar seu padrasto, Tommy fica traumatizado em estado catatônico e, à medida que o menino cresce, ele sofre abusos nas mãos de parentes, vizinhos sádicos e tentativas frustrantes de cura. Quando adolescente, ele descobre ter uma habilidade incomum para jogar fliperama e, quando sua mãe finalmente rompe sua catatonia, ele se torna um superstar internacional do pinball.

SERVIÇO:

“The Who's Tommy Ao Vivo

Data: 23 de março de 2019

Local: Teatro Guaíra – grande auditório (Rua XV de novembro)

Horário: abertura da casa (20h) e início do musical (21h)

Duração: Aproximadamente 3h

Classificação Indicativa: 14 anos acompanhados dos pais