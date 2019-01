Guarapuava reajusta a tarifa do transporte coletivo neste final de semana

Da Redação Bem Paraná com assessoria

A partir deste domingo, dia 27, a passagem do transporte coletivo em Guarapuava passará de R$ 3,10 para R$ 3,50. O aumento mais significativo em relação aos anteriores reajustes anuais, previstos em contrato, se deu por conta do impacto da variação do óleo diesel, mesmo com as medidas de redução tomadas pelo Governo ao longo de 2018 e também pelo fim da isenção do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) sobre combustíveis a partir de janeiro deste ano. Ainda assim, Guarapuava continua tendo a menor tarifa entre as cidades de igual ou maior porte no Paraná. Os alunos do Educard continuarão sendo beneficiados pagando apenas a tarifa única de R$ 1,00 para utilizar até quatro passagens diárias.

Um dos itens que mais impacta o reajuste da tarifa do transporte coletivo é o óleo diesel. Em 2018, mesmo depois das medidas do Governo depois da greve dos caminhoneiros, o orçamento não conseguiu suprir a variação aguda sofrida durante os primeiros meses do ano o que também interfere nas tarifas de ônibus.

Neste ano, outro fator de grande peso no índice de aumento da tarifa é que no dia 31 de dezembro de 2018, deixou de vigorar a medida aplicada desde 2013 no Estado para a isenção do ICMS sobre o óleo diesel. No final do ano, após determinação do Confaz (Conselho Nacional de Política Fazendária) os estados foram proibidos de oferecer essa possibilidade de isenção tributária.

A medida deixou de atender 21 municípios do Paraná com 140 mil habitantes ou mais. Segundo os cálculos das planilhas das companhias de ônibus, as tarifas este ano ficam em média entre R$ 0,25 e R$ 0,30 mais altas no início de 2019, somente por esse fator, sem ainda considerar os outros itens que compõem os custos que deverão compor o custo pago pelo usuário do transporte.

No caso de Guarapuava, o cálculo de aumento chegou a R$ 3,55. Em negociação, o prefeito Cesar Silvestri Filho firmou o acordo com a empresa Pérola do Oeste para arredondar a tarifa para R$ 3,50 e passar a diferença dos R$ 0,05 para ajuste do próximo ano. “Nós já estávamos preparados para este aumento significativo pela circunstância do fim da isenção do ICMS e pela variação do preço do óleo diesel. Mesmo assim buscamos ao máximo aliviar a carga para a população. A empresa entendeu a importância deste desconto para este ano e o pedido foi atendido prontamente”, destaca o prefeito.

Segundo o prefeito, o Governo do Estado está empenhado em compensar esta proibição de isenção de imposto, mas ainda não há uma definição de data para que uma ação efetiva aconteça já que a equipe está buscando novas alternativas para resolver a questão. "É possível que nos próximos meses tenhamos novidades positivas a respeito desse assunto que vai refletir na redução da tarifa para a população", explica Cesar Filho.

Além do combustível, outros componentes também são base de cálculo para o custo da tarifa como folha de pagamento de colaboradores, manutenção de veículos, pneus e peças.

Guarapuava continua com a tarifa mais baixa do Paraná

Mesmo com o reajuste, dentre as cidades do Paraná com o mesmo ou maior porte, Guarapuava continua tendo a menor tarifa do Estado. Confira os valores das cidades:

Município - Tarifa - Data do reajuste:

- Umuarama – R$ 4,00 – 26/09/2017

- Londrina – R$ 4,25 – 01/01/2019

- Ponta Grossa – R$ 3,70 – 01/06/2017

- Paranaguá – R$ 3,70 – 01/01/2017

- São José dos Pinhais – R$ 3,90 – 17/05/2017

- Cascavel – R$ 3,65 – 11/01/2018

- Foz do Iguaçu – R$ 3,75 – 05/03/2018

- Maringá – R$ 3,90 – 09/07/2018

- Paranavaí – R$ 3,55 – 08/01/2018

- Guarapuava – R$ 3,50 – 27/01/2019

Educard não terá reajuste

Implantado pela Prefeitura desde 2014, o Educard possibilita que os estudantes pagando apenas a tarifa única de R$ 1,00, utilizem por até quatro vezes no mesmo dia o serviço de transporte coletivo. O benefício é resultado da criação do Fundo Municipal Educard Guarapuava, para subsidiar os custos de transportes para os estudantes.

Atualmente são beneficiados aproximadamente 8 mil alunos pelo Educard, dos ensinos fundamental, médio, técnico e superior público, além dos alunos das faculdades particulares contemplados com programas federais de inclusão social e educacional, como o Fies (Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior).