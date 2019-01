Guarda de São José dos Pinhais realizou mais de 33 mil atendimentos em 2018

Da Redação

A Guarda Municipal de São José dos Pinhais realizou no ano passado mais de 33,7 mil atendimentos nos equipamentos públicos, incluindo apreensões a armas de fogos e drogas, veículos apreendidos e encaminhados, bem como direcionamento de pessoas a Polícia Civil.Além dos encaminhamentos e apreensões, a Guarda Municipal também trabalhou em ocorrências que resultaram em grandes ações. Como exemplo, uma ação do dia 15 de março de 2018. Por meio de uma denúncia, a GM junto com a Polícia Civil realizou uma ação conjunta que resultou na desativação de um laboratório de cultivo de maconha em uma chácara situada no Córrego Fundo, efetuando três prisões, uma apreensão de arma de fogo e de 900 pés de maconha em estufa.

Outra ocorrência de vulto foi no dia 9 de julho de 2018, resultando na apreensão de mais de 2.300 quilos de maconha contidos em um caminhão. Nesta ocorrência, também foi apreendido mais de 400 quilos de maconha em uma casa no bairro Cachoeira, com cinco pessoas detidas, além de uma espingarda calibre 22.

De acordo com o secretário de Segurança, Fabiano da Rosa, a utilização das bases móveis foram determinantes. “As bases são utilizadas quase sempre aos domingos no Parque São José, e também no dia a dia, em locais onde os índices apontam a maior necessidade da presença da segurança pública municipal”, explica.