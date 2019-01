Guarda Municipal de Curitiba recebe novos veículos e kit antitumulto

Da Redação

A Guarda Municipal recebeu, nesta terça-feira (16), dez novas caminhonetes para o patrulhamento preventivo e para ações ostensivas a serem desenvolvidas pelos núcleos regionais da Defesa Social. De modelo Chevrolet S10, as viaturas integram a estratégia de ação dos guardas municipais inserida no conceito de policiamento de proximidade.

“É a Guarda Municipal mais presente, que estará onde o povo está”, afirmou o prefeito Rafael Greca ao entregar os veículos, na sede da Prefeitura.

Além das novas caminhonetes, cada núcleo regional da Defesa Social foi equipado com quatro kits antitumulto, com escudos, capacetes, bastões, caneleiras e espingardas calibre 12, também entregues nesta terça.

“São kits para proteger nossos guardas em situação de conflito. É com alegria que fazemos essa entrega com recursos que nos deu a valorosa Câmara de Vereadores, que economiza recursos que o orçamento lhe assegura e os devolve à cidade para serem compartilhados com todo o povo”, disse Greca.

Fazem parte do projeto de policiamento de proximidade a locação de 26 novas motocicletas e 35 viaturas, que já foram distribuídas para rondas, além do reforço do efetivo nos parques mais visitados durante essa temporada de verão.

Para reforçar o policiamento de proximidade, estão sendo adquiridos oito novos módulos móveis. Durante a solenidade, o prefeito anunciou que a previsão de entrega desses equipamentos é no próximo mês.