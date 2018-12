Guia do Ministério da Saúde ensina a escolher e armazenar frutas

Da Redação Bem Paraná com assessoria Agência Saúde

As frutas são alimentos que trazem saúde e disposição, sendo de extrema importância para o bom funcionamento do corpo. São fontes de nutrientes essenciais ao organismo, por isso devem ser consumidas diariamente.

“A proteção que o consumo de frutas ou de legumes e verduras confere contra doenças do coração e certos tipos de câncer não se repete com intervenções de medicamentos ou suplementos que contêm os nutrientes individuais presentes”, ressalta Helissa de Oliveira, analista técnica da Coordenação Geral de Alimentação e Nutrição do Ministério da Saúde.

Mas, não basta consumi-las, é preciso saber escolher frutas com boa qualidade, indica o livro Na cozinha com as frutas, legumes e verduras. A publicação do Ministério da Saúde em parceria com a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) traz informações úteis sobre diversos alimentos brasileiros e como diversificar seu uso no dia a dia. Também indica como escolher e armazenar esses alimentos, confira:

Como escolher e armazenar frutas

Abacate

Prefi­ra abacates mais ­firmes, mas não aperte a fruta para testar sua qualidade, pois poderá dani­ficá-la. O abacate maduro deve ser conservado na geladeira, e dura de 4 a 7 dias. Após cortado, deve ser consumido rapidamente.

Abacaxi

O melhor abacaxi exala aroma doce e possui estrutura sólida e fi­rme, com uma coroa de folhas fortes e brilhantes. Se a coroa for mais compacta e pequena em relação ao tamanho do fruto, indica que está bem desenvolvido. Se quer um abacaxi maduro, puxe as folhas e verifique se soltam com facilidade. Após ser descascado, fatiado ou cortado em cubos, mantenha na geladeira em recipiente fechado por 3 dias. Pode ser congelado.

Acerola

Deve estar madura, avermelhada, fi­rme e sem machucados. A acerola é uma fruta altamente perecível. Por isso, após lavar e secar cada fruta, o ideal é mantê-la no congelador. Assim pode ser conservada por até 12 meses.

Banana

Manchas marrons indicam que estão macias. Inteiramente escuras, estão maduras demais para comer, mas podem servir para o preparo de bolos, tortas e doces. A dica para as bananas verdes é deixar que amadureçam em temperatura ambiente e mantê-las em lugar fresco. Não leve à geladeira ou ao congelador.

Goiaba

Escolha as goiabas com tamanho uniforme, que estejam maduras e fi­rmes, sem sinais de machucados. Conserve na geladeira por 2 a 4 dias.

Jabuticaba

Dê preferência às jabuticabas graúdas, sem rachaduras ou picadas de insetos. Guarde em saco plástico na gaveta inferior da geladeira. Conserve por 2 a 3 dias.

Laranja

Prefira laranjas com casca brilhante, lisa e polida. A fruta deve parecer pesada para seu tamanho e ter aroma agradável. Evite laranjas secas, mofadas ou com marcas marrons. Conserve na geladeira por 2 semanas e use antes que a casca murche. Pode ser congelada em pedaços e fatias descascadas.

Maçã

Escolha maçãs sem machucados, com casca firme e sem rugas. Podem ser guardadas em sacos plásticos na geladeira por várias semanas.

Mamão

Opte pelo mamão pesado, de casca lisa e sem nenhum furo ou rachadura. Guarde-o levemente verde em temperatura ambiente, até amolecer e ­ficar amarelo. Se maduro, armazene na geladeira num saco de papel fechado.

Manga

A cor não é indicação de maturação. Escolha mangas que cedam um pouco quando pressionadas delicadamente e que tenham um aroma perfumado próximo à haste. Evite as frutas murchas, machucadas ou manchadas. Se estiver verde, deixe amadurecer em local aquecido ou num saco de papel. Depois de madura, armazene na geladeira, mas consuma assim que possível, ou congele em fatias ou em calda. Também podem ser amassadas como purê e congeladas.

Maracujá

Escolha os de casca brilhante, lisa, ­firme, sem rachaduras ou manchas. Na geladeira, o maracujá maduro se conserva por 2 semanas. Quando verde, deve ser guardado em lugar seco e fresco até amadurecer.

Melancia

A melancia deve ser fi­rme, com cores uniformes e pesada. Deve ressoar quando se bate levemente nela. O lado em que a fruta fi­cou apoiada no chão deve ser amarelado, não branco ou verde. Inteiras, podem ser armazenadas em local fresco por 2 semanas. Fatiada, envolva em filme plástico transparente e leve à geladeira por 2 dias.

Melão

Aperte a extremidade oposta ao talo. Se o melão estiver maduro, deve ceder prontamente. Melhor que seja pesado e exale aroma agradável pela casca. Se estiver muito aromático, pode estar maduro demais. A casca deve ser grossa e sem manchas. Se precisar amadurecer mais, mantenha-o em temperatura ambiente. Melões maduros devem ficar em local fresco e arejado, mas podem ser mantidos na geladeira, em ­filme plástico transparente, por 1 semana. Congele-os após cortados em bolas ou cubos ou em calda.

Mexerica/tangerina

Devem ser pesadas, firmes e perfumadas. Melhor as de casca lisa e sem defeitos, marcas e pontos moles. A coloração esverdeada não signi­fica necessariamente que a fruta está verde. Todas as frutas cítricas amadurecem na árvore e não continuam a amadurecer depois de colhidas. Mantenha por alguns dias em temperatura ambiente ou armazene durante 2 semanas, descobertas, na geladeira. Suco ou gomos podem ser congelados.

Uva

As uvas brancas devem ter tom de âmbar (marrom bem claro); as frutas verdes de brilho uniforme são ácidas. As variedades pretas não devem mostrar nenhum sinal de verde. Evite uvas murchas e com manchas marrons. As uvas machucam facilmente, por isso armazene os cachos com cuidado sobre várias camadas de papel toalha ou num saco de papel na geladeira por 5 dias. Podem ser congeladas em calda.