Guilherme Arana confirma nariz quebrado em jogo do Sevilla no Espanhol

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O lateral esquerdo Guilherme Arana, do Sevilla, quebrou o nariz neste sábado (2), durante a derrota por 1 a 0 para o Celta, em duelo pelo Campeonato Espanhol. O próprio lateral deu o diagnóstico do problema físico, após protagonizar uma cena assustadora no duelo: o ex-corintiano sangrou muito ao se chocar com o uruguaio Maxi Gómez.

"Ao pessoal que está preocupado, hoje no jogo acabei quebrando o nariz em um lance. Porém, já estou bem. Muito obrigado pela consideração", escreveu Guilherme Arana, em post no stories do Instagram.

O lance que lesionou Arana ocorreu aos 21min da primeira etapa. O lateral brasileiro subiu para disputar uma bola pelo alto e se chocou com o ombro do atacante uruguaio do Celta.

O ex-corintiano sangrou muito no gramado e precisou ser atendido pelos médicos, mas acabou deixando o jogo aos 35min da etapa inicial.

Celta e perdeu a chance de se igualar ao Real Madrid na tabela de classificação. Depois de 22 jogos, a equipe do lateral esquerdo brasileiro ocupa o quarto lugar, com 36 pontos. O time de Vigo é o 14º com 24 pontos.

Guilherme Arana permaneceu no Sevilla após negociação frustrada com o Corinthians. A diretoria do clube alvinegro chegou a se acertar com o jogador, mas não entrou em acordo com o Sevilla. As negociações, entretanto, seguem para a próxima janela, no meio do ano, como mostrou a coluna De Primeira.