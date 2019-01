Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Guilherme de Pádua acaba de lançar um canal no YouTube para falar sobre religião e o sistema prisional brasileiro.

Pastor evangélico desde 2017, o ex-ator se converteu à religião em 2002, um ano depois de sair da prisão em que cumpria pena pelo assassinato da atriz Daniella Perez em 1992.

Dois vídeos já estão no ar. O primeiro, intitulado 'Agora virou santo, né?', ele fala sobre as críticas feitas aos criminosos que se converteram à religião.

No segundo vídeo, o ex-ator trata das facções dentro das cadeias. Pádua ficou preso por 6 anos e 9 meses e diz que a separação dentro dos presídios é importante para reduzir os problemas. "Aqui no Brasil quem manda na cadeia são as autoridades", garante o ex-presidiário.

Pádua se formou em teologia no final de novembro de 2017 e foi nomeado pastor em Belo Horizonte, cidade em que mora, em dezembro daquele ano.

Ele está solto há quase 19 anos. Em 1992, Pádua e a ex-mulher, Paula Thomaz, armaram uma emboscada para atriz Daniella Perez, filha de Glória Perez, e a mataram com tesouradas.

O crime chocou o Brasil e o casal foi condenado por homicídio qualificado depois de cinco anos.

O corpo da atriz foi encontrado na noite de 28 de dezembro de 1992 por policiais em um terreno baldio na Barra da Tijuca, no Rio, próximo ao carro de seu então marido, Raul Gazzola.

No dia seguinte, avisado sobre o caso, Pádua, que fazia par romântico com Daniella na novela 'De Corpo e Alma', foi à delegacia porque havia sido uma das últimas pessoas vistas com a atriz.

O ex-ator retornou para casa e, depois, foi levado novamente à delegacia por policiais. Desta vez, porque uma testemunha havia anotado a placa do carro do sogro. O ex-ator confessa o crime.

No dia 30, Paula Thomaz, então grávida de quatro meses, foi levada à delegacia para prestar depoimento e, no dia seguinte, teve a prisão decretada.