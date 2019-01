Gustavo deve ser eliminado do BBB nesta noite, aponta enquete

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O médico oftalmologista Gustavo deve ser eliminado do BBB nesta noite. O 'brother' disputa a permanência na casa com a Paula, bacharel em direito, e com a Hariany, estudante de moda.

Até as 21h30 desta terça-feira, Gustavo tinha 67% da preferência do público para deixar o reality, segundo enquete feita pelo portal F5, da Folha de S.Paulo, com seus leitores. Ele contabilizava 48.841 votos. Paula contava com 18% ou 13.086 votos e Hariany, 14%, com 10.499.

Gustavo foi indicado para o paredão pela líder Hana; Paula foi a escolhida pela casa; e Hariany por Maycon, que atendeu ao Big Fone.

Paulistano da zona leste, Gustavo diz ser viciado na atração e já se inscreveu mais de dez vezes. "Enxergo o programa como uma prova de resistência, de estratégia", diz ele, revelando preferir a atração do que uma namorada. "Namoro o programa há anos e nenhuma mulher me tiraria esse foco. O Big Brother Brasil é a minha prioridade e estou aqui para me desafiar", afirma.

O oftalmologista terminou um relacionamento para entrar totalmente disponível no reality. De acordo com o portal da revista Quem, ele também já se relacionou amorosamente com Daiane de Paula, repórter do Domingão do Faustão. Eles terminaram em 2018, mas ainda há fotos do casal circulando pelas redes sociais.

"Esse negócio de namoro sério é complicado. No começo, eu namorava, mas era bagunçado. Eu aprontava", revela.

Hoje o bom humor faz parte do dia a dia do médico, mas Gustavo já passou por momentos difíceis na vida. Aos 24 anos, foi diagnosticado com uma grave doença que praticamente o fez perder a visão de ambos os olhos. Ele precisou realizar um transplante de córneas. Agora, tem como meta usar a grana que ganhar no reality para fazer um mutirão da catarata.