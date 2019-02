Gusttavo Lima publica foto ao lado de carrão de R$ 4,7 milhões e fãs comparam com Batmóvel

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cantor Gusttavo Lima agitou a internet nesta quinta-feira (31) ao publicar uma foto ao lado de um carro de luxo da marca Lamborghini, que no Brasil é vendido por R$ 4,7 milhões.

Com a legenda Aventador, modelo do carro, o artista recebeu dezenas de comentários na foto.

Muitos dos post são parabenizando o artista pela aquisição, mas tiveram aqueles também que notaram a semelhança do veículo com o Batmóvel. "Bruce Wayne é você?", escreveu uma seguidora.

Com a abertura da porta para cima, o carro parece muito com o usado pelo personagem do Batman.

Além do carrão, Gusttavo Lima tem ainda um jatinho particular avaliado em R$ 10 milhões. Recentemente, o artista publicou uma foto com o filho Gabriel dentro de um modela da marca Ferrari.

A paixão da família sertaneja por máquinas é tão grande, que o quarto do filho Samuel, ganhou temática de aviador.

O quarto tem nichos iluminados, balões estampados nas paredes e ursinhos de pelúcia personalizados com a temática. À época, Alessandra Suita contou que o tema teve inspiração na mais recente aquisição do sertanejo.

"Foi uma sugestão minha porque a gente queria renovar o quarto, levar uma coisa bem colorida. O Gusttavo tinha comprado um avião novo e liguei uma coisa na outra."

O projeto de um quarto como o de Samuel, que possui cerca de 20 metros quadrados, custou em torno de R$ 15 mil.