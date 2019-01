Gwyneth Paltrow diz que ela e o ex-marido Chris Martin estavam destinados a ficar juntos

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Apesar do divórcio com Chris Martins, 41, há cinco anos, a atriz Gwyneth Paltrow, 46, disse que a separação do casal nunca foi um fato devastador para a família. Todos seguem juntos até hoje.

"[O divórcio] não precisa ser o fim de um relacionamento com alguém. Penso que eu e Chris sempre estivemos destinados a nos casar e ter filhos. A nossa relação é muito mais do que isso: somos amigos, parentes, uma família", afirmou a atriz à revista inglesa ES Magazine.

O casal tem os filhos Apple, 14, e Moses, 12. Na entrevista, Gwyneth ainda admitiu que já estava separada há mais de um ano quando o divórcio foi noticiado. Ela conta que estudou muito a forma como trataria o assunto, já que passou por isso com seus pais. "Eles deixaram de se falar, e um odiava o outro".

A atriz não queria que seus filhos sentissem que estavam traindo a mãe quando estivesse com o pai ou vice-versa.

Gwyneth se casou em setembro do ano passado com Brad Falchuk, produtor da série "American Horror Story". Questionada se deseja ter mais filhos, ela respondeu: "Meu Deus, não. Estou muito velha. É maravilhoso que as mulheres possam ter filhos depois dos 40, mas eu não creio que conseguiria ficar acordada a noite toda, eu não sobreviveria".