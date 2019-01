Habib's lança novos copos colecionáveis em parceria com Luan Santana

Redação Bem Paraná, com assessoria

Dando continuidade à parceria com o ídolo da música sertaneja Luan Santana, com a promoção #SedeDeLuan, o Habib's, maior rede de fast food árabe do mundo, acaba de lançar mais três copos estampados com visuais e músicas de sucesso do cantor: A, Te Vivo e Chuva de Arroz.



A mecânica para adquirir os itens colecionáveis é a mesma da primeira fase: na compra de qualquer bebida de 500 ml (suco ou refrigerante), o cliente leva um copo da coleção #SedeDeLuan. Ao todo, serão 12 copos com imagens do cantor e letras das músicas. A cada mês, três novos copos serão lançados, com músicas e visuais diferentes dele.

"O cantor Luan Santana tem a cara do Habib's. Ele é jovem, descolado e alto-astral, por isso o escolhemos como embaixador da nossa marca. A sinergia tem sido absoluta, e conseguimos essa conexão entre nós e o cantor, que era nossa ideia desde o início", conta André Figueiredo, diretor de Criação e Comunicação do Grupo Habib's.

Os copos foram idealizados por André Figueiredo, diretor de Comunicação e Criação do Grupo Habib's, e por Alex Matsumoto, designer da PPM – house agency do grupo. O conceito criativo para o design de cada um teve como inspiração a própria música selecionada pelo cantor, que ganhou uma tradução visual nas cores vibrantes e nos elementos impressos em cada um dos copos.

"Os copos colecionáveis estão lindos! Tudo foi feito com o maior cuidado para que cada fã tenha um pouquinho de mim e da minha música bem pertinho delas", finaliza o cantor Luan Santana.