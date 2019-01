Ivan Santos com colaboração dos editores do Bem Paraná politica@bemparana.com.br

A gestão Jair Bolsonaro terá de elaborar um plano de ação claro caso queira, de fato, enfrentar temas espinhosos, como as reformas tributária e da Previdência, a fim de fazer o País crescer. A avaliação é de parlamentares paranaenses ouvidos pela Agência Câmara. Uma das reformas consideradas necessárias, a tributária, já foi aprovada em comissão especial e está pronta para ser votada no Plenário. A proposta extingue dez tributos e, em seu lugar, cria dois impostos sobre bens e serviços. Relator do texto, o deputado Luiz Carlos Hauly (PSDB) ressalta que o governo Bolsonaro precisará ter habilidade para negociar suas pautas. “O presidente tem de apresentar ao Congresso e à Nação seu plano de reforma do Estado. Falta dinheiro para saúde, educação e segurança”, afirma.

Renda

“É necessário fazer muitas mudanças para melhorar a economia nacional. No Brasil, não basta crescer 3%, que é a média mundial. Temos de crescer o dobro, pois a renda per capita está baixíssima”, acrescenta Hauly.

Expreriência

Outro entrave a ser enfrentado pelo Executivo é o deficit fiscal no Orçamento de 2019 – que pode chegar a R$ 139 bilhões. O deputado Enio Verri (PT) cita também a a Emenda Constitucional do Teto de Gastos, que limitou o crescimento das despesas do governo brasileiro durante 20 anos. Segundo Verri, a falta de experiência do ministro da Economia, Paulo Guedes, no setor público pode pesar. “Se ele não se articular com setores da sociedade, não ouvir, em especial, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, os seus projetos não serão aprovados e, consequentemente, aquilo que ele fala que vai fazer não se realizará”, comenta. “Esse desconhecimento de como funciona a máquina pública terá um custo político para o governo Bolsonaro e um custo social para toda a população”, prossegue o parlamentar.

Contracapa

A série Contracapa, uma produção paranaense da GP7, que será transmitida semanalmente pela TV Brasil e TV Paraná Educativa estreiou ontem. O seriado, com13 episódios de 52 minutos cada, conta a história de uma equipe de jornalistas que enfrenta situações de perigo ao investigar um grande esquema de corrupção no Brasil. “Contracapa” foi selecionada na segunda edição da Chamada Pública para Produção de Conteúdo para TVs Públicas, dentro do programa Brasil de Todas as Telas, e contou com investimentos do Fundo Setorial do Audiovisual, sendo a primeira série ficcional de grande porte produzida no Paraná.

Cenário

As filmagens foram feitas em Curitiba, entre agosto e novembro de 2017, destacando diversos locais da capital paranaense. Contabilizando o núcleo principal, diversos personagens e pequenas participações, o seriado envolveu 107 atores, todos paranaenses. A direção-geral e produção de Contracapa são assinadas por Andréia Kaláboa e Guto Pasko. O Roteirista Chefe e Criador da Série é Rafael Waltrick, que conta com apoio no roteiro de Tiago Lipka, Marçal do Carmo, Fernando Marés de Souza e Guto Pasko.

Licitação

A Prefeitura de Entre Rios do Oeste obteve economia de aproximadamente R$ 240 mil em licitação para serviços. A redução foi alcançada depois que a prefeitura seguiu orientação do Tribunal de Contas do Estado e refez o edital do certame. As irregularidades, que restringiam a competitividade, foram apontadas por cidadão à Ouvidoria do TCE. O objetivo da licitação era a contratação de empresa para a prestação de diversos serviços gerais, incluindo varrição de ruas e vigilância de prédios públicos. O valor total da terceirização previsto no edital era de R$ 1.456.852,72, para o período de um ano.