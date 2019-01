O site do deputado estadual Francisco Bührer (PSD) foi alvo de um ataque de hacker na tarde de ontem. Quem tenta acessar a página do político (https://www.franciscobuhrer.com.br) dá de cara com uma página preta na qual aparece a mensagem “Fuck The Government” e um breve texto de protesto contra a corrupção. A invasão à página de Bührer foi perpetrada por um hacker que se identifica como VandaTheGod. Além da página do deputado paranaense, outro político do PSDB, o vereador Nascimento, de Aparecida de Goiânia, também teve seu site hackeado, com uma mensagem semelhante sendo divulgada pelos hackers (http://vereadornascimento.com.br).

Invasão

Ao Bem Paraná, o grupo responsável pelo ataque relatou que a invasão aconteceu há cerca de uma hora. “Estava testando falhas em sites e me deparei com um blind sql no site do deputado”, relatou VandaTheGod, explicando ainda ter invadido a página dos dois tucanos por eles estarem sendo investigados (no caso do paranaense, por conta de uma suposta reunião com funcionários públicos para pedir voto). A reportagem tentou contato com a equipe do deputado, mas não conseguiu contato até o fechamento desta edição.

Sanepar

O governador Ratinho Junior (PSD) afirmou ontem na solenidade de comemoração pelos 56 anos da Sanepar e de posse da nova diretoria, que a missão da empresa é avançar em oferta de água e sistema de esgoto, chegando a localidades que ainda não contam com estes serviços. “Nosso compromisso agora é avançar ainda mais e fazer com que a Companhia fique cada vez mais próxima das pessoas, em especial das que mais precisam ter água de qualidade e esgoto tratado”, afirmou Ratinho Junior. “Essa é a nossa missão, avançar e atender o máximo de pessoas”, disse ele.

Esgoto

“Vamos ter que modernizar algumas regiões e cidades, ampliar a capacidade de tratamento da água. Mas, em especial, nosso objetivo é ampliar a rede de esgoto. Não dá para existir ainda regiões no Estado onde crianças têm que brincar com esgoto”, afirmou. Hoje, a Sanepar está presente em 345 municípios paranaenses.

Base aliada

O líder do governo Ratinho Jr na Assembleia Legislativa, deputado Hussein Bakri (PSD), diz que a nova administração deve ter o apoio de 38 a 40 dos 54 parlamentares da Casa. A lista inclui o PSL, que elegeu a maior bancada, com oito deputados.

Empoderamento

Cândidato à presidência da Câmara, o deputado federal paranaense e ex-ministro da Saúde, Ricardo Barros (PP) afirma que a Casa precisa “se empoderar”. Segundo o parlamentar, o Legislativo tem que voltar a ser protagonista e assim evitar que o Judiciário legisle e decida por falta de posicionamento dos deputados. “O Poder Legislativo precisa se empoderar. Precisa se afirmar, parar de deixar espaços vazios na legislação que permitam ao Supremo Tribunal Federal (STF) decidir por falta do nosso posicionamento. Vamos dar à Câmara o status que ela efetivamente merece”, diz.

Coragem

“A Câmara é a casa do povo e certamente pode decidir, melhor que qualquer um, temas como a reforma da previdência, reforma tributária, combate à corrupção e o aborto. São pautas que o país quer resolver e é preciso ter capacidade e coragem de enfrentar”, defende ele, que foi ministro do governo Temer e vice-líder dos governos FHC, Lula e Dilma.