Haddad grava programa em frente à PF

O candidato a vice-presidente da República na chapa do PT nas eleições 2018, Fernando Haddad, gravou ontem, cenas do programa eleitoral petista em frente ao prédio da Superintendência da Polícia Federal, em Curitiba, onde o candidato à Presidência Luiz Inácio Lula da Silva está preso, condenado em segunda instância pela Lava Jato, desde abril. Na saída da visita ao ex-presidente, ele disse no vídeo que "a perseguição ao Lula é a mesma que matou Tiradentes e Getúlio Vargas", mas que o petista resiste. "Ele está preso enquanto o governo Temer bagunça o país, corta direitos do povo e entrega nossas riquezas", declarou.

Haddad disse que os petistas já esperavam reações contrárias ao registro de candidatura de Lula, mas que o partido aguarda que o possível enquadramento do candidato na lei da Ficha Limpa seja apreciado pelos tribunais superiores. "Estamos muito confiantes de que o TSE vai aguardar a decisão do Superior Tribunal de Justiça ao nosso recurso".