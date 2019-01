HAI YO abre para eventos no almoço

Comandado pelo chef Kazuo Harada, restaurante aceita reservas para eventos de até 50 pessoas na hora do almoço

Ingredientes de alta qualidade, pratos com técnica e criatividade, atendimento impecável e um chef premiado. Agora, o restaurante oriental HAI YO - localizado dentro do Grand Hotel Rayon (Rua Visconde de Nacar, 1424 – Centro) - abre exclusivamente para eventos, celebrações e reuniões especiais durante o horário de almoço.

Inaugurado em dezembro de 2018, o HAI YO é comandado pelo renomado chef Kazuo Harada (que já conquistou uma estrela no Guia Michelin por três anos consecutivos por seu trabalho no Mee, restaurante do Copacabana Palace). Com a proposta de proporcionar uma viagem gastronômica pela Ásia, o menu da casa conta com pratos como o Miso Steak Foie Gras (contra filé de Wagyu, foie gras, quiabo, cebolinha, beringela e molho miso picante), o Hong Kong Prawns (camarão com nozes caramelizadas) e o Crispy Sichuan Confit Duck With Pancakes (pato crocante a sichuan com panquecas chinesas), além de um sushi bar completo. “Como o restaurante só abre para o jantar, optamos por utilizar o horário do almoço para atender exclusivamente eventos, pensando em quem deseja proporcionar e vivenciar uma verdadeira experiência gastronômica”, explica Marilis Borcath Faggiani, diretora executiva do Rayon.

Com décor moderno e intimista assinado pelo arquiteto Eduardo Mourão, o restaurante tem capacidade para 50 pessoas. Para eventos, os pratos oferecidos são os mesmos que constam no menu principal da casa. Mais informações, reservas e disponibilidade de datas podem ser solicitadas pelos telefones (41) 99961-8366, (41) 3532-0150 ou pelo e-mail eventos@grandhotelrayon.com.br. Além dos eventos durante o almoço, o HAI YO funciona de segunda a sábado, das 19h às 23h30. Reservas: (41) 99961-1599 | (41) 3532-0150