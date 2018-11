Hamilton vence em Interlagos, e Mercedes conquista o Mundial de construtores

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Lewis Hamilton venceu neste domingo (11) o Grande Prêmio do Brasil de F-1, conquistando sua décima vitória na temporada 2018.

Como uma estratégia segura e uma "ajudinha" de Esteban Ocon, o britânico da Mercedes se manteve longe das disputas e cruzou a linha de chegada em primeiro.

Hamilton sustentou a liderança na largada e só foi ameaçado por Max Verstappen, da Red Bull, que assumiu a liderança nas passagens das equipes pelos boxes.

O holandês, porém, rodou após um acidente com Ocon, da Force India, e passou todo o restante da prova caçando o adversário. No fim, terminou em segundo.

O resultado deu à Mercedes o título do Mundial de Construtores. É o quinto título consecutivo da equipe prateada, melhor da categoria também em 2014, 2015, 2016 e 2017.

Kimi Raikkonen, com uma corrida discreta, levou a Ferrari ao terceiro lugar. Daniel Ricciardo (Red Bull) foi o quarto, com Valtteri Bottas (Mercedes) em quinto e Sebastian Vettel (Ferrari) em sexto.

A Mercedes levou a melhor sobre a Ferrari já na largada, quando Bottas tomou de Vettel a primeira posição. Hamilton se manteve na liderança, enquanto Raikkonen defendia a quarta posição dos ataques de Verstappen. Charles Leclerc, com a Sauber, era o sexto colocado.

O holandês da Red Bull não precisou de muito tempo e já assumiu o quarto lugar no início da terceira volta. De quebra, na volta seguinte, superou também Vettel no S do Senna e tomou do alemão a terceira posição. De quebra, Raikkonen aproveitou um erro do companheiro e tomou a quarta posição.

Embalado, Verstappen tomou o segundo lugar de Bottas na décima volta. A Ferrari, por sua vez, ameaçou trocar os pneus na 18ª volta, mas os mecânicos logo voltaram para os boxes. A Mercedes, por sua vez, fez suas primeiras trocas pouco depois.

Na 21ª volta, após uma saída de pista, Marcus Ericsson foi para os boxes e não saiu mais, abandonando a prova.

Com as trocas da Mercedes, Verstappen ficou em primeiro, à frente de Raikkonen, Vettel, Ricciardo e Leclerc. O alemão da Ferrari só foi para os boxes na volta 28.

Sem ritmo, Vettel abriu a porta para Raikkonen. Após as trocas, Verstappen tomou a liderança de Hamilton, com Bottas em terceiro e a dupla da Ferrari logo atrás. Pior para Vettel, que viu Ricciardo no retrovisor e precisou dividir o S do Senna na 43ª volta para defender o quinto posto.

Lá na frente, a tranquilidade de Max Verstappen acabou na 44ª volta: em manobra simples contra Esteban Ocon, então na 16ª posição, o holandês foi tocado no S do Senna, e os dois rodaram.

O carro da Red Bull foi ultrapassado por Hamilton e seguiu na segunda posição. Já Ocon foi punido mais tarde com um stop and go de 10 segundos.

Na 54ª volta, Vettel foi de novo para os boxes, tendo Hamilton, Verstappen e Raikkonen nas três primeiras posições. Nas voltas finais, o holandês tentou pressionar a Mercedes do britânico, mas sem conseguir recuperar a liderança.