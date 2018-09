Hamilton vence o GP da Rússia com ajuda da equipe e abre 50 pontos sobre Vettel

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Jogo de estratégia da Mercedes deu a vitória para o piloto inglês Lewis Hamilton neste domingo (30), no GP da Rússia de F-1. O seu companheiro de equipe, Valtteri Bottas, chegou em segundo, já a terceira posição ficou com o alemão Sebastian Vettel.

Seguindo instruções de sua equipe, Bottas quase parou na pista para Hamilton passar durante a volta de número 25 e praticamente ajudou a colocar a taça da temporada nas mãos do piloto inglês.

Hamilton também conquistou neste domingo o total de 70 vitórias em sua carreira na F-1. Faltando apenas cinco corridas para a final da atual temporada, o piloto inglês também pode realizar o feito de conseguir o seu quinto título mundial da categoria.

Com a terceira colocação no GP, Sebastian Vettel ficou 50 pontos atrás de Hamilton. O resultado tirou do alemão as chances de conquistar o campeonato dependendo só de si.

Os pilotos da F-1 voltam a pista pela 17ª etapa da temporada de 2018 no GP do Japão, no circuito de Suzuka, às 02h10 (horário de Brasília).